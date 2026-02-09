Избраха кой ще изиграе Христо Стоичков на големия екран (СНИМКИ)

Кристо Стоичков е актьорът, който ще изиграе Христо Стоичков на големия екран. Изборът за главна роля в „Стоичков – Филмът“ беше направен след кастинг без аналог, проведен публично в документалното телевизионно риалити „Вече играеш… Стоичков“ по NOVA. След седмици на актьорски, физически и психологически изпитания, изключително трудното финално решение беше взето вчера от режисьора Мартин Макариев и от самия Христо Стоичков – в деня на неговия 60-и рожден ден.

Кой е Кристо Стоичков

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на Легендарната осмица. Поради трудното произнасяне на името Христо на испански, остава Кристо – детайл, който днес звучи почти символично.

Тренирал е футбол като дете и е играл в отбор от „Б“ Окръжна група. Сам определя футболните си умения като „доста добри за непрофесионалист“ – качество, което се оказа ключово при физическите и спортните задачи във формата.

Кристо Стоичков е завършил актъорство за драматичен театър и има опит в киното и театъра. Още при първата си среща с журито той го впечатли с поразителна физическа прилика, характерна походка, инстинктивно усещане за образа и силна емоционалност – черти, които са водещи в изграждането на екранния образ на Камата.

Защо избраха него

„Търсехме актьор, който да носи комплексността на Христо Стоичков – не само външно, а като присъствие, характер и излъчване. Кристо съчетава визия, харизма и актьорски качества, които ни убедиха, че той може да понесе тежестта на тази роля. Точно това ни трябва, за да разкажем историята на Стоичков – честно и без компромиси“, сподели режисьорът на филма Мартин Макариев.

„Когато видях Кристо, видях себе си – не като футболист, а като едно момче с мечта. А това е най-важното за този филм. Видях в Кристо не само прилика, а характер, хъс и желание да се бори – точно това, което ме е водило през цялата ми кариера. Пожелавам успех на Кристо и на целия екип“, допълни Христо Стоичков за направения избор.

„Да изиграя Христо Стоичков не е просто роля за мен. Цял живот нося това име и тази история по някакъв начин винаги е била с мен. Подхождам с огромно уважение и отговорност. Знам кого трябва да изиграя, какво означава той за България и за световната футболна история“, заяви Кристо Стоичков.

Той спечели ролята в пряка актьорска битка с Петър Петров–Перо – един от най-силните претенденти във формата, с утвърдено екранно присъствие и актьорски опит. До финала на „Вече играеш… Стоичков“ достигнаха още Даниел Върбанов, познат на публиката от „Войната на буквите“ и аудиопрочита на „Хари Потър“, както и Йордан Цолов – без професионален актьорски опит, но с впечатляващ естествен талант.

Четиримата преминаха през поредица от изпитания – от начален кастинг, през футболни и актьорски задачи, до специално пътуване до Барселона. Качествата им бяха оценявани от жури в състав Мартин Макариев, Аня Пенчева и Владимир Памуков, с ключов принос в актьорските задачи се включи и проф. д-р Ивайло Христов.

Повече за „Стоичков – Филмът“

„Стоичков – Филмът“ ще разкаже живота и кариерата на Легендарната осмица на голям екран. Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а, а амбициите на екипа са мащабният кино проект да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена.

Режисьор е Мартин Макариев, а с него в креативния екип са Александър Сано и Владимир Памуков. Историята е поверена на сценариста Георги Ангелов.

„Стоичков – Филмът“ е замислен като национален проект – история за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация. Проект, който дава възможност на всеки българин да бъде част от разказ, който ще остане за поколенията.