"Парчета живот": Снимат филм за терористичния акт на летище Бургас

25 септември 2025, 12:30 часа 409 прочитания 0 коментара
Започнаха снимките на игралния филм "Парчета живот". Филмът е базиран върху действителни събития – терористичния акт на летище Бургас през 2012 г., когато в атентат срещу автобус с израелски туристи загинаха шестима души. Във филма участват Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши и други известни актьори.

Режисьор на проекта е Севда Шишманова, която заедно със Милена Петрова създава сценария след задълбочено проучване – интервюта със свидетели и близки на жертвите, материали от разследването, автентични снимки и видеа. Историята проследява последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта, съобщиха от Национален филмов център и "Ред Карпет".

Снимките започнаха в Бургас, на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Продължават в района на Якоруда и ще бъдат завършени в Израел.

"Като разказваме истории, ние намираме какво е общото в болката на всички – ценността на живота", споделя режисьорката Севда Шишманова.

Филмът е продукция на Red Carpet films, Веселка Кирякова, Майндстрийм Прадакшънс – Георги Скерлев, в копродукция с БНТ, 2Pilots Filmproduction (Германия), Falconwing Studio, KM Production (Израел), и с подкрепата на Националния филмов център, Община Бургас, Община Поморие и Община Якоруда.

Виолета Иванова
