Почина емблематична актриса от "Алф"

Американската актриса Ан Шедийн, позната на милиони зрители като Кейт Танър от култовия ситком "Алф", е починала на 77-годишна възраст. Новината беше потвърдена от нейното семейство и мениджъра ѝ, съобщава The Hollywood Reporter.

В публикация на официалната ѝ страница във Facebook близките съобщиха, че актрисата е издъхнала спокойно.

"С натежали сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно", написаха те, като я описаха като човек с неизчерпаемо чувство за хумор, любов към семейството, животните и изкуството. Още: Помните ли Уили от "Алф"? Ето какво се случи с него

Според семейството Шедийн оставя след себе си не само богата професионална кариера, но и множество лични творби, сред които картини, скулптури, бижута и костюми, както и безброй спомени и моменти на радост.

"Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно, както и всички, които я познаваха. Тя беше сила. И е немислимо да си представим живота без нея. Но както тя казваше: "Винаги съм с вас". И е права", посочват още близките ѝ.

Мениджърът на актрисата Том Маркли също отдаде почит към нея.

"Ан беше истински артист и приятел. Единствена по рода си. Ще ми липсва", заяви той. Още: Помните ли Лин от "Алф"? Вижте от какво се разболя след сериала и с какво се занимава днес

Причината за смъртта засега не се съобщава.

Родена като Луан Рут Шедийн на 8 януари 1949 г., бъдещата звезда израства във ферма край Портланд, щата Орегон. Още на шестгодишна възраст прави първите си стъпки на сцената, а по-късно изучава театрално изкуство и участва в редица местни продукции, преди да се насочи към професионална кариера в Ню Йорк.

В началото Шедийн се появява в епизодични роли в телевизионни продукции като "Paper Dolls", "Emergency!" и "Simon & Simon". Големият ѝ пробив идва през 1986 г., когато е избрана за ролята на Кейт Танър в "Алф" - майката в семейството, което приютява саркастичния извънземен от планетата Мелмак.

Сериалът се превръща в световен хит и се излъчва в периода 1986-1990 г., превръщайки се в една от най-популярните телевизионни комедии на своето време. Още: Помните ли Браян от "Алф"? Ето как драматично се промени животът му

В свои по-късни интервюта Шедийн разказва, че първоначално е приела ролята заради забавния сценарий и нестандартния хумор на поредицата. Въпреки успеха обаче тя не крие, че работата по снимачната площадка често е била изключително тежка. Актрисата описва продукцията като "технически кошмар", при който заснемането на един 30-минутен епизод понякога е продължавало повече от денонощие.

Ан Шедийн оставя след себе си съпруга си Кристофър Барет, с когото споделя 55 години от живота си, дъщеря си Тей Барет и други близки роднини.

По желание на семейството вместо изпращане на цветя желаещите могат да направят дарение в подкрепа на организацията Habitat for Humanity.