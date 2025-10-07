Супер новина за феновете: Готвят продължение на "Peaky Blinders"

Феновете на „Peaky Blinders“ ще бъдат двойно възнаградени. Netflix обяви, че е поръчал две нови поредици от по шест епизода като продължение на хитовия сериал, създаден от Стивън Найт, съобщи „Си Ен Ен“.

Повече за продължението на „Peaky Blinders“

Според стрийминг гиганта, действието се развива в Британия през 1953 г. „След тежките бомбардировки през Втората световна война, Бирмингам изгражда по-добро бъдеще от бетон и стомана“, се посочва в синопсиса. Допълнително се загатва: „Състезанието за овладяване на огромния проект за възстановяване на Бирмингам се превръща в брутален сблъсък с митични размери“.

Още: Илон Мъск с призив за бойкот на Netflix

„Това е град с безпрецедентни възможности и опасности, с фамилията Шелби точно в сърцето му, кърваво изцапано“, допълва описанието. Netflix уточнява в прессъобщение, че продължението ще се развива след събитията от „Peaky Blinders“ филма, който в момента е в постпродукция и в който звездата и носител на "Оскар" Килиън Мърфи се завръща в ролята на Томи Шелби.

Новите серии ще бъдат заснети в Digbeth Loc. Studios в Бирмингам, а Мърфи ще бъде един от изпълнителните продуценти на поредицата.

Стивън Найт изрази вълнението си от новия проект: „Много се радвам да обявя този нов епизод от историята на „Peaky Blinders“. Отново действието ще бъде базирано в Бирмингам и ще разказва историята на град, изправящ се от пепелта на бомбардировките. Новото поколение Шелби е поело кормилото и това ще бъде едно страхотно пътуване“, каза Найт.

Още: Почина британски писател и поет, изиграл ключова роля в сериала "Peaky Blinders"

Източник: БГНЕС