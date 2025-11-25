"Безопасните тръпки" на хоръра: Защо страшните истории ни вълнуват, но и травмират

Как реагираме на хорър филми и страшни истории зависи от личността ни и начина, по който възприемаме света, казват експерти по медийна психология и съня. Според Памела Рътлидж от Media Psychology Research Center хората, които търсят силни усещания, намират удоволствие в „безопасните тръпки“ на хоръра. Емпатичните личности преживяват емоциите на героите и често изпитват по-дълбок дискомфорт, докато тревожните хора реагират по-силно на стреса. Всички тези реакции могат да повлияят на съня и да доведат до кошмари, съобщи „Си Ен Ен“.

Въздействието на хорър филмите

Специалистът по съня Дженифър Мундт обяснява, че мозъкът обработва емоциите по време на сън и силните образи от филми или книги могат да се появят в сънищата ни. При хора с живо въображение, травматичен опит или склонност към парасомнии (сомнамбулизъм, нощни ужаси, парализа на съня) стресът от хорър съдържание може да усили тези прояви.

Хорърът въздейства и чрез изненадата, казва професорът по кино и медии Майкъл Грабовски, който изследва неврокинематиката. Неочакваните сцени поддържат мозъка в режим „нащрек“, което затруднява заспиването, тъй като човек трябва да се чувства в безопасност, за да се отпусне.

Психолозите посочват още, че нашият древен инстинкт за „въплътена симулация“ – да предвиждаме действията на другите – прави хорър жанра особено въздействащ, защото мозъкът ни инстинктивно „влиза в обувките“ на героите.

За милиони фенове на жанра обаче хорърът е приятно преживяване. Страшните сцени отключват адреналин и кортизол, а след това – допамин и ендорфини, което води до добре познатия „прилив след хорър“. Това може дори да повиши самочувствието, защото човек усеща, че е „преживял“ заплаха.

За онези, на които жанрът влияе негативно, експертите дават няколко съвета: гледайте страшни филми по-рано през деня; след силна уплаха сменете настроението с комедия или движение; рационално си припомнете, че преживяното е било забавление; създайте си успокояващ вечерен ритуал – йога, релаксация, спокойна музика; не се поддавайте на групов натиск, ако знаете, че хорърът ви разстройва.

„Важно е да знаете какво ви кара да се чувствате добре – правете повече от него и по-малко от това, което нарушава спокойствието ви“, казва Рътлидж, цитирана от БГНЕС.