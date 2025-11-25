Студио Actualno:

"Безопасните тръпки" на хоръра: Защо страшните истории ни вълнуват, но и травмират

25 ноември 2025, 22:32 часа 159 прочитания 0 коментара
"Безопасните тръпки" на хоръра: Защо страшните истории ни вълнуват, но и травмират

Как реагираме на хорър филми и страшни истории зависи от личността ни и начина, по който възприемаме света, казват експерти по медийна психология и съня. Според Памела Рътлидж от Media Psychology Research Center хората, които търсят силни усещания, намират удоволствие в „безопасните тръпки“ на хоръра. Емпатичните личности преживяват емоциите на героите и често изпитват по-дълбок дискомфорт, докато тревожните хора реагират по-силно на стреса. Всички тези реакции могат да повлияят на съня и да доведат до кошмари, съобщи „Си Ен Ен“.

Снимка: iStock

Въздействието на хорър филмите

Специалистът по съня Дженифър Мундт обяснява, че мозъкът обработва емоциите по време на сън и силните образи от филми или книги могат да се появят в сънищата ни. При хора с живо въображение, травматичен опит или склонност към парасомнии (сомнамбулизъм, нощни ужаси, парализа на съня) стресът от хорър съдържание може да усили тези прояви.

Още: Мания по страха като жанр: Хорърът завладява киното, интернет и литературата

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Хорърът въздейства и чрез изненадата, казва професорът по кино и медии Майкъл Грабовски, който изследва неврокинематиката. Неочакваните сцени поддържат мозъка в режим „нащрек“, което затруднява заспиването, тъй като човек трябва да се чувства в безопасност, за да се отпусне.

Психолозите посочват още, че нашият древен инстинкт за „въплътена симулация“ – да предвиждаме действията на другите – прави хорър жанра особено въздействащ, защото мозъкът ни инстинктивно „влиза в обувките“ на героите.

Снимка: iStock

За милиони фенове на жанра обаче хорърът е приятно преживяване. Страшните сцени отключват адреналин и кортизол, а след това – допамин и ендорфини, което води до добре познатия „прилив след хорър“. Това може дори да повиши самочувствието, защото човек усеща, че е „преживял“ заплаха.

За онези, на които жанрът влияе негативно, експертите дават няколко съвета: гледайте страшни филми по-рано през деня; след силна уплаха сменете настроението с комедия или движение; рационално си припомнете, че преживяното е било забавление; създайте си успокояващ вечерен ритуал – йога, релаксация, спокойна музика; не се поддавайте на групов натиск, ако знаете, че хорърът ви разстройва.

Още: Страшната кукла Labubu е на път към киното

Снимка: iStock

„Важно е да знаете какво ви кара да се чувствате добре – правете повече от него и по-малко от това, което нарушава спокойствието ви“, казва Рътлидж, цитирана от БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
хорър кино филми на ужаси
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес