25 ноември 2025, 15:51 часа 418 прочитания 0 коментара
Страшната кукла Labubu е на път към киното

През последните месеци малките рошави и сладко-грозни чудовища от линията Labubu (Лабубу) се превърнаха в истинска сензация сред колекционери и любители на играчки. От първото си появяване на пазара досега, тези уникални фигурки с остри зъбки успяха да завладеят сърцата на фенове по целия свят, първо сред колекционерите, а после и сред масовата публика - не само деца, но и възрастни, превръщайки се в предмет на мания „трябва да го имам“. Появата им на вниманието на знаменитости, включително популярни K-pop звезди и спортисти от NBA, само подчертава тяхната културна релевантност и привлекателност. 

Снимка: Getty Images

От колекционерска мания към глобална културна икона

Изглежда, че Labubu намира все по-широко поле за изява и не е изключено съвсем скоро от играчки и аксесоари да станат филмови звезди. Sony Pictures придоби филмовите права за китайския бранд и има амбицията да разработи пълнометражен филм, а потенциално и цял франчайз, базиран на повсеместните и много модерни кукли, които през последната година се превърнаха в попкултурна мания. Целта е да се създаде филм, който при успех може да стартира нова поредица.

Все още няма прикачен продуцент или режисьор, тъй като сделката е подписана едва тази седмица, а също е твърде рано да се каже дали потенциалният филм ще бъде игрален или анимационен. Засега от Sony няма коментар по темата.

Линията Labubu е създадена от родения в Хонконг и базиран в Европа артист Kasing Lung и първоначално се произвежда от How2Work като част от линия фигурки на чудовища. Истинският пробив идва през 2019 г., когато китайският търговец Pop Mart поема производството и продажбите на куклите.

Снимка: iStock

Популярността на Labubu нараства стремително по две основни причини. Първата е продажбата чрез т.нар. „blind boxes“ – "кутии на сляпо" - купувачите никога не знаят какво получават, докато не отворят кутията, което поддържа желанието за търсенето. Това създава и активен вторичен пазар, където колекционери плащат огромни суми, за да се сдобият с желаните кукли онлайн, на pop-up продажби или в традиционни магазини. Лимитирани издания и аукциони са достигали шестцифрени суми.

Снимка: Getty Images

Втората причина е влиянието на знаменитости, като Лиса от K-pop групата Blackpink, която през 2024 г. използва играчките като аксесоари. Първо Labubu се превръщат в сензация в Югоизточна Азия, преди да завладеят и останалата част от света. Според доклад печалбите на Pop Mart по-рано тази година са скочили с 350 процента. В линията, освен водещото чудовище Labubu, фигурират лидерът Zimomo, спътникът Mokoko и приятелят Tycoco, наред с други персонажи.

Все още е твърде рано да се каже дали Labubu ще се превърнат в краткотрайна мания като Beanie Babies или ще имат дълготраен ефект като Hello Kitty. Докато в миналото холивудските филми вдъхновяваха създаването на играчки, последното десетилетие показва обратната тенденция – играчките вдъхновяват филмови продукции. Примери за това са The Lego Movie от 2014 г., както и по-новият успех Barbie, който генерира над 1 милиард долара приходи и получи осем номинации за „Оскар“.

Тази седмица Sony и Mattel Films обявиха, че разработват игрална продукция, базирана на View Master, което показва нарастващия интерес на Холивуд към брандове от света на играчките.

Labubu може би е следващата играчка, която ще премине от колекционерска мания към глобална културна икона и дори филмов франчайз, пишат от "The Hollywood Reporter".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
