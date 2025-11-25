Български филм-кауза покори боксофиса (ВИДЕО)

За втория си уикенд на голям екран, филмът "Един грам живот" реализира 68% ръст в класацията по зрители и приходи, което у нас се случва за първи път, а по света е много рядко срещано филм да увеличи до такива размери броя на зрителите си във втория си уикенд в кината.

Резултатите в националната боксофис класация:

10 407 зрители са гледали филма само през втория му уикенд на екран, а приходите от продадени билети са 145 928 лева. От премиерата му до неделя, 23 ноември, включително, филмът е видян от 24 881 зрители.

Повече за филма "Един грам живот"

Четири съдби се превръщат в разпадаща се частица "живот". Съдби, които се преплитат в една обща житейска история, разкриваща грозната истина за дрогата. Причината им да посегнат към това заразно зло е различна, но винаги води до бездънна пропаст, от която трудно се излиза. А в много случаи - спасението дори е невъзможно. Приятелство, болка, гняв, наивност, безумни противоречия, разбити мечти и желание за живот. Истинските събития, които представя "Един грам живот", зазягат дълбоко връзката дете - родител, родител - дете и разкриват дълбоките лични, семейни и социални последствия от употребата на наркотици сред младите.

Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите ще видим като актьора Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков , Тервел Пулев, Добринка Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, Александър Везенков и много други. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след "Киберпрестъпност", преминал успешно проверката на зрителите само преди година.