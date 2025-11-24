Почти на 100: Как Дик Ван Дайк едва не стана Джеймс Бонд

Дик Ван Дайк, отнесъл много подигравки за неуспешния си опит да говори с британски акцент в „Мери Попинс“ (1964), сподели, че е бил канен да изиграе образа на Джеймс Бонд, пише английското издание „Гардиън“. Актьорът, който след няколко седмици ще навърши 100 години, направи това признание в интервю за американското телевизионно предаване Today. Той разказа, че продуцентът на Бонд, Албърт Броколи, го потърсил след участието му в „Мечта на колела“ (Chitty Chitty Bang Bang) през 1968 г., за да го попита дали би искал да бъде наследник на Шон Конъри.

„Искате ли да бъдете Бонд?“, спомня си Ван Дайк думите на Броколи, на което той отговорил: „Чували ли сте британския ми акцент?“

Още: Еди Мърфи посочи филмите, в които е отказал да се снима, но не е трябвало

Актьорът много пъти се е извинявал за „най-ужасния кокни (лондонски – бел.ред.) акцент в историята на киното“ в класиката на „Дисни“ – „Мери Попинс“.

В интервюта от 60-те години Ван Дайк приписва фиаското с акцента си на учител по правоговор, който всъщност бил ирландец, а не англичанин. Актьорът изразява недоумение защо никой от екипа не го е предупредил за проблема още по време на снимките.

В последното си интервю Ван Дайк споделя също, че продължава активно да търси работа: „Не искам да се пенсионирам, това е животът ми. Обичам го.“

Dick Van Dyke On Why He Turned Down Playing James Bond: "Have You Heard My British Accent?" https://t.co/WqoAaHMvTN — Deadline (@DEADLINE) November 20, 2025

Ветеранът, носител на три награди „Еми“ за „Шоуто на Дик Ван Дайк“, както и награда „Тони“ за Bye Bye Birdie (1963), промотира новата си книга „100 правила за живеене до 100 години: Оптимистичен наръчник за щастлив живот“.

Актьорът е известен с това, че е бъбрив гост в телевизионни програми. През 2010 г., на 84-годишна възраст, той си спомни как е бил спасен от удавяне от делфини, които избутали сърфа му обратно към брега, след като той задрямал върху дъската.

Още: Голди Хоун на 80: Любимка на зрителите с неподражаемо присъствие

Три години по-късно той е спасен от горяща кола на магистрала в Калифорния, а през 2023 г. преживява още един инцидент, когато губи контрол над своя автомобил в дъждовно време и катастрофира.

Снимка: Getty Images

Кой е следващият агент 007?

„Гардиън“ припомня, че актьорът, който ще наследи Даниел Крейг за ролята на Бонд, все още не е обявен. Въпреки че шотландски, ирландски и австралийски звезди са поемали ролята, се смята, че от времето на Ван Дайк никой американец не е бил в надпреварата.

Следващият филм за Бонд ще бъде режисиран от четирикратно номинирания за „Оскар“ канадски режисьор Дени Вилньов, познат с работата си над „Дюн“, „Блейд Рънър 2049“ и „Първи контакт“. Сценарият ще бъде написан от създателя на „Остри козирки“ Стивън Найт.

Още: Дуейн Джонсън с впечатляваща роля в новия игрален филм на Дисни "Моана" (ТРЕЙЛЪР)

Това става след голяма промяна във франчайза за емблематичния британски шпионин, при която Барбара Броколи и Майкъл Уилсън предадоха творческия контрол на „Амазон стюдиос“, пишат от БТА.