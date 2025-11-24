Еди Мърфи посочи филмите, в които е отказал да се снима, но не е трябвало

Еди Мърфи казва, че в кариерата му има и моменти, за които съжалява. 64-годишният актьор посочи кои предложения за роли е отказал, а днес му се иска да беше приел. "Да, има няколко филма. Трябваше да участвам в "Ловци на духове", но не го направих. Отказах и "Час пик". И още един — "Кой натопи Заека Роджър". Това са трите големи филма, за които ми се иска да бях казал "да", каза той. На въпрос защо именно тези заглавия го карат да се връща назад, Мърфи отговори просто: "Защото станаха огромни хитове".

Снимка: Getty Images

Първият "Ловци на духове" излиза през 1984 г., печели над 243 милиона долара в Северна Америка и по-късно получава продължение през 1989 г. "Час пик" също се превръща в голяма поредица с два следващи филма, а "Кой натопи Заека Роджър" носи повече от 156 милиона долара от американския боксофис.

Мърфи обясни, че при "Ловци на духове" изборът е бил между два проекта — и той е предпочел "Ченгето от Бевърли Хилс". "Беше или едното, или другото, така че всичко се получи добре", каза актьорът. "Кой натопи Заека Роджър" пък по онова време му прозвучал твърде нелепо и затова минал покрай него. После си казал: "Леле, това е адски впечатляващо".

50 години кариера в шоубизнеса

Снимка: Getty Images

Въпреки пропуснатите роли, кариерата му не е пострадала. Мърфи изгради редица запомнящи се образи в хитове като "Смахнатият професор" и "Доктор Дулитъл", а през 2006 г. получи номинация за "Оскар" за участието си в "Мечтателки", припомня БГНЕС.

Сега актьорът прави равносметка на пътя си в новия документален филм на Netflix "Being Eddie", който проследява развитието му като комик още от тийнейджърските му години. В интервю за "The Hollywood Reporter" по-рано този месец Мърфи разказа, че първоначално проектът е трябвало да бъде за завръщането му на стендъп сцената, но пандемията е променила плановете: "Когато Ковид отмина, се чудех дали изобщо искам да правя стендъп, защото ме беше страх. Работихме по това пет-шест години и в крайна сметка се получи така, че филмът излиза точно в 50-ата ми година в шоубизнеса — важен юбилей за всеки."

Еди Мърфи през 1999 г., снимка: Getty Images

Една от най-популярните му роли остава Магарето в поредицата "Шрек". Петият филм е планиран за 2027 г., 17 години след четвъртата част. В новата продукция отново ще участват Камерън Диас и Майк Майърс като Фиона и Шрек, а Зендая ще озвучи едно от децата им. "След сесия за "Шрек" те боли главата. Магарето има много пеене, работиш на максимум и го повтаряш отново и отново", каза Мърфи. "Хубавото е, че си струва — хората обожават тези филми."

Той посочи, че най-лошото в работата е да дадеш всичко от себе си — часове грим, пот, усилия — и после да видиш как проектът е посрещнат със студенина: "Няма нищо по-неприятно от това да се скъсаш от работа и накрая да ти кажат "палци долу", споделя още актьорът, който се ожени за втори път през 2024 г.