Илон Мъск с призив за бойкот на Netflix

03 октомври 2025, 06:16 часа 353 прочитания 0 коментара
Илон Мъск тази седмица непрестанно призовава своите последователи да прекратят абонаментите си за Netflix заради спор около анимационен сериал и неговия създател. "Откажете се от Netflix заради здравето на децата си", написа Мъск в платформата "X". Постът беше публикуван в отговор на обвинения към стрийминг гиганта, че прокарва "трансджендър уоук програма".

Полемиката е свързана с реакцията на консерваторите срещу анимационния сериал на Netflix "Dead End: Paranormal Park", в който има трансджендър герой. Сериалът бе спрян през 2023 г. след два сезона.

Освен с коментари, Мъск реагира и на публикация, критикуваща изявления на създателя на шоуто Хамиш Стийл, които според консервативен акаунт в "X" "осмиват" убийството на активиста Чарли Кърк.

"Вероятно ме чака един много странен ден", отговори Стийл на нападките в конкурентната социална мрежа "Bluesky". Той също сподели пост на телевизионния сценарист Джак Бърнхард, който определи "Dead End" като "брилянтен сериал с добри, чудесни персонажи".

Виолета Иванова
