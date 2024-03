Всички филми в Документалния конкурс на 28-ия София Филм Фест

"1489" – Армения, режисьор Шогакат Варданян

"Балканска черна кутия" ("Balkan Black Box") – България, режисьор Цветан Драгнев

"Крака във водата, глава в огъня" ("Feet in Water, Head on Fire") – САЩ-Канада, режисьор Тера Лонг

"Нашето тяло" ("Our Body") – Франция, режисьор Клер Симон

"Последният гларус" ("The Last Seagull") – Финландия-България-Норвегия, режисьор Тонислав Христов

"Четири дъщери" ("Four Daughters") – Франция-Тунис-Германия-Саудитска Арабия, режисьор Каутер Бен Хания

Останалите филми в Документалния конкурс

Кадър от филма "Република на скакалците", снимка: Арт Фест

"Република на скакалците" ("Grasshopper Republic", САЩ) на Даниел Маккейб пренася публиката дълбоко в горите на Уганда, където милиони скакалци се събират, за да се чифтосват. Група млади мъже преследват тази трудно достъпна плячка, за да я превърнат в ценен деликатес, като се издигат гигантски осветителни стълбове и тяхната зловеща неоновозелена светлина привлича неудържимо рояците към поставените капани. Филмът провокира сериозен размисъл за връзката на хората с природата и разрушителното въздействие върху нея.

Кадър от филма "Планета Б", снимка: Арт Фест

Филмът на Питер Ван Еке "Планета Б" ("Planet B", Белгия-Нидерландия) също е свързан с екологичната тема – това е история за порастването на двама младежи в свят, който се самоунищожава. Тринайсетгодишната Бо израства в защитена среда, където всичко изглежда възможно, но се плаши от мрачните предсказания за бъдещето. Заедно с приятеля си Лука тя решава да се бори срещу промяната в климата. В търсене на своя път, те се опитват да трансформират свят, който продължава да "изяжда" собственото си бъдеще...

Кадър от филма "Саундтра на африканската демокрация", снимка: Арт Фест

"Саундрак на африканската демокрация" ("Soundtrack to a Coup d'État", Белгия-Франция-Нидерландия) е вълнуващ и динамичен есеистичен филм, изследващ една особено безславна глава от историята на Студената война: неоколониалните маневри, довели до убийството на Патрис Лумумба, министър-председател на новата независима Демократична република Конго, през 1961 година. Белгийският режисьор Йохан Гримонпрес изследва ролята на родината си, заедно с американската администрация на Айзенхауер, в убийството на Лумумба, като умело свързва по-широкия контекст с музиката на американски джаз легенди, използвани от САЩ като своеобразно прикриване на намесата на ЦРУ в Африка. Филмът е конструиран от ценни архивни кадри и многобройни цитати на ключови участници в събитията.

Кадър от филма "Опасна зона", снимка: Арт Фест

В "Опасна зона" ("Danger Zone", Полша-Великобритания) на Вита Мария Дригас зрителите стават свидетели на странна страст за генериране на адреналин. Рик от Съединените щати не успява да постъпи в армията, затова измисля своя алтернатива и създава компанията "War Zone Tours", която организира пътувания до конфликтни зони. Авантюристите доброволно попадат в животозастрашаващи ситуации, а филмът е интелигентен разказ за лукса да познаваш войната само като зрелище.

Кадър от филма "Джоан Баез: I Am a Noise", снимка: Арт Фест

Първоначалната идея за документалния филм "Джоан Баез: I Am a Noise" ("Joan Baez: I Am a Noise", САЩ), посветен на музикалната фолк-легенда, е била той да бъде хроника за последното турне на 82-годишната певица. След като ключът към всички нейни архиви попада в ръцете на режисьорката и дългогодишна нейна приятелка Карън О‘Конър, филмът добива съвсем нови измерения – превръща се в цялостна биография на живота на Баез: от детството ѝ до ден днешен, с концертни кадри и интервюта с най-близките ѝ хора. Заедно с О‘Конър по филма работят и режисьорите Мири Наваски и Мийв О‘Бойл. "Джоан Баез: I Am a Noise" е прозорец към миналото, шанс за запознанство със забележителната кариера на певицата във вихъра на активистката култура и антивоенното движение, както и с моменти от съкрушителната ѝ връзка с Боб Дилън.

Кадър от филма "Мишел Гондри: Направи го сам", снимка: Арт Фест

Филмът на Франсоа Немета "Мишел Гондри: Направи го сам" ("Michel Gondry, Do It Yourself!", Франция) е посветен на ексцентричния артистичен талант на Гондри и неговото творчество, простиращо се от наградения с "Оскар" за оригинален сценарий "Блясъкът на чистия ум" до множество музикални видеа. През своята 30-годишна кариера Мишел Гондри е пример за безкрайно вдъхновение, което човек може да черпи от заобикалящия го свят. Неговото майсторство винаги е будело любопитство у почитателите му с особената магия, присъща на усещането му за изграждане на образи, а ярко изразената му хуманистична амбиция се превръща в политически акт...