"Злосторница: Част 2" с рекордни приходи в дебютния си уикенд

Мюзикълът на Universal „Wicked: For Good“ („Злосторница: Част 2“) оглави северноамериканския боксофис през премиерния си уикенд с рекордните 150 милиона долара, показват индустриални оценки. Variety съобщи, че това е най-високият дебют за екранизация на бродуейски мюзикъл, а анализаторът Дейвид А. Грос от Franchise Entertainment Research го определи като „сензационно, рекордно откриващо представяне“ за фентъзи продължение.

Носителката на „Тони“ Синтия Ериво и поп звездата Ариана Гранде се завръщат като най-забележителните вещици в Земята Оз – зеленокожата аутсайдерка Елфаба и популярната, винаги в розово, Глинда – за да довършат историята, започнала в миналогодишната първа част.

Новият прочит на „Магьосникът от Оз“ е базиран на дългогодишния бродуейски мюзикъл, самият той адаптация по романа на Грегъри Магуайър от 1995 г.

Втората част проследява Глинда и Елфаба – вече позната като Злата вещица от Запад – в борбата им срещу коварните планове на Магьосника (Джеф Голдблум) и мадам Морибъл (Мишел Йео).

„Това е холивудско кино с масова привлекателност в най-добрия му вид – зрелищно приключение, разказано от женска гледна точка“, казва Грос. „Силната препоръка от зрителите ще поддържа резултатите през петдневния период около Деня на благодарността и през декември.“

Останалите филми в боксофиса

На второ място в боксофиса на САЩ и Канада, според Exhibitor Relations, застана продукцията на Lionsgate „Now You See Me: Now You Don’t“ с 9,1 милиона долара. Третият филм от поредицата за престъпни обири отстъпи от върха, който заемаше предишната седмица с над 21 милиона долара. Лентата отново обединява Джеси Айзенбърг, Айла Фишър, Дейв Франко и Уди Харелсън като илюзионисти в стил „Робин Худ“, насочени срещу опасни престъпници.

С 6,3 милиона долара третото място бе за 20th Century и „Predator: Badlands“, новата част от дългогодишната научнофантастична хорър поредица.

„The Running Man“ на Paramount – нов прочит на антиутопичния роман на Стивън Кинг за смъртоносно телевизионно шоу – падна с две позиции спрямо премиерния си уикенд и се нареди четвърти с 5,8 милиона долара.

Пето място зае Searchlight с „Rental Family“, в който Брендън Фрейзър играе актьор в затруднение, поемащ необичайни роли на заместник в Япония. Грос определи приходите от 3,3 милиона долара като „тих старт за есенна драма“, но отбеляза, че предстоящият дълъг празничен уикенд вероятно ще даде тласък, а международните приходи „би трябвало да са стабилни“ заради японската среда и популярността на Фрейзър в чужбина.

В топ 10 влязоха още:

„Sisu: Road to Revenge“ (2,6 млн.)

„Regretting You“ (1,5 млн.)

„Nuremberg“ (1,2 млн.)

„Black Phone 2“ (1,0 млн.)

„Sarah's Oil“ (770 хил.)

Източник: БГНЕС