Загубихме велик европейски актьор

Европейското кино загуби още едно емблематично име, което завинаги ще остане в историята. Удо Киер - германският актьор, известен с ролите си в "Моят личен Айдахо" и "Плът за Франкенщайн", е починал на 81-годишна възраст, пише "Variety". За кончината му в неделя сутринта е съобщил неговият партньор, художникът Делбърт Макбрайд. Киер е работил с именити режисьори и звезди на шоубизнеса като Анди Уорхол, Ларс фон Триер и Мадона. Богатата му актьорска кариера включва над 200 филма, като най-известни са сътрудничествата му с Уорхол.

Кариерата на Удо Киер

Актьорът играе главните роли в "Плът за Франкенщайн" (1973) и "Кръв за Дракула" (1974). И двата филма са режисирани от Пол Мориси и продуцирани от Анди Уорхол. Те са подривни, чувствени преосмисляния на класическите холивудски чудовища, като Киер придава на главните герои призрачен, но комично нелеп облик. Тези два филма правят германския актьор известен и през следващите две десетилетия той работи в Европа и си сътрудничи с легендарния сценарист и режисьор Райнер Вернер Фасбиндер във филми като "Лили Марлен".

След това Киер се запознава на кинофестивала в Берлин с бъдещия двукратно номиниран за "Оскар" режисьор Гъс Ван Сант, на когото приписва заслугата за осигуряването му на разрешително за работа в САЩ и членска карта за американската Гилдия на актьорите. През 1991 г. Ван Сант представя Удо Киер на американската публика с драмата си "Моят личен Айдахо", в която германският актьор се появява в поддържаща роля редом със звездите Ривър Финикс и Киану Рийвс.

По същото време Киер започва своето дългогодишно сътрудничество с Ларс фон Триер. Сред филмите на датския режисьор, в които се е снимал германецът, са "Епидемия", "Европа", "Танцьорка в мрака", "Догвил", "Меланхолия".

През 90-те години на миналия век Удо Киер играе поддържащи роли в няколко големи холивудски продукции като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Армагедон" и "Блейд". Актьорът се е снимал и в клиповете към парчетата "Erotica" и "Deeper and Deeper" на Мадона.

Удо Киер е част от актьорския състав и на наградения филм на Клебер Мендонса Фильо "Тайният агент", донесъл на звездата Вагнер Моура наградата за най-добър актьор на кинофестивала в Кан тази година.

Роден като Удо Кирспе в Кьолн, Германия, в болница, бомбардирана от съюзническите сили, той се премества в Лондон на 18 години, след като среща Фасбиндер в бар. "Харесваше ми вниманието, затова станах актьор", казва Киер в интервю за "Variety" през 2024 г. След като работи в Европа и САЩ в продължение на десетилетия, Киер се установява в Лос Анджелис. Той е редовен участник във филмовия фестивал в Палм Спрингс, където получава топли похвали от феновете си. Удо Киер е част от актьорския състав и на филма "Деца от восък" на режисьора Иван Ничев, припомня БТА.

