Текста четоха: Как изглеждат българските актьори, озвучили любимите ни сериали и филми (СНИМКИ)

Когато си представим актьорската професия, обикновено в съзнанието ни излизат образите на актьорите, които виждаме с очите си. Често забравяме обаче онези, които не виждаме, а чуваме и именно чрез техните гласове преживяваме съдбите на персонажите в любими филми и сериали. Точно така - време е да отдадем почит на някои от най-емблематичните актьори, които дублират серийни и игрални филми и чиито гласове не можем да сбъркаме никога.

Адриана Андреева, снимка: БНТ

Адриана Андреева - от 1964 до 1992 г. играе в Народния театър "Иван Вазов". От 60-те години до последно работи в дублажа. Озвучила е роли във филмите "Малка къща в прерията", "Птиците умират сами", "Синьо лято", "Улица Сезам", "Наследстово на Гулденбург" и стотици други.

Васил Бинев, снимка: "Откраднат живот"/Facebook

Васил Бинев - най-известен е с работата си по "Дързост и красота", "Вдовицата в бяло", "Три съдби", "Касандра", "Мариамор", "Госпожа Съблазън", "Дарма и Грег", "От местопрестъплението: Маями", "Изгубени", "Отчаяни съпруги", "Бягство от затвора", "Теория за Големия взрив", "Касъл", "Нюанси синьо", "Госпожо Държавен секретар" и "Златно момче".

Василка Сугарева, снимка: Василка Сугарева/Facebook

Василка Сугарева - първият сериал, за който дава гласа си, е венецуелският "Касандра" за Нова телевизия. Други сериали с нейно участие са "Пътеводна светлина", "Богати и жестоки", "Фрейзър" (дублаж на TV7), "Синьо лято" (дублаж на Андарта Студио), "Хубавата Мария", "Октопод" (първи дублаж на БНТ), "Спешно отделение", "Марина", "Отмъщението", "Старгейт SG-1", "24" (от първи до трети сезон), "Нашествие", "Разобличаване", "Тайните на времето", "Моето семейство" (дублаж на VMS), "Втори шанс", "Майка", "Странното завръщане на Диана Саласар" много други. През 2019 г. печели наградата "Икар" в категория "Най-добър дублаж (актриса)" за нахсинхронния дублаж на Топси, героинята на Мерил Стрийп, в "Мери Попинз се завръща".

Виктор Танев, снимка: Народен театър

Виктор Танев - гласът на Каванч Татлату за България. Озвучава и много други филми и сериали, както и документални поредици.

Даниел Цочев, фотограф: Олег Попов

Даниел Цочев - Цочев се занимава с озвучаване на реклами, филми и сериали от 1989 г. Първата му работа е по минисериала "Дъщерята на Мистрал" под режисурата на Мария Николова, където дублира Джулиън Мистрал и диктора. На 27 март 2008 г. печели наградата "Икар" в категория "Най-добър дублаж" за дублажа на "Д-р Хаус".ю

От есента на 2009 г. до март 2016 г. е председател на гилдията на актьорите, занимаващи се с дублажи. Той заема мястото на покойния Борис Чернев. Освен с войсоувър, сред ролите му в нахсинхронния дублаж са на Дерек в "Принцесата лебед", Мойсей в "Принцът на Египет", Хепи Чапман в "Гарфилд" и други.

Иван Джамбазов, снимка: БГНЕС

Иван Джамбазов - има много роли в театъра и киното, участва и в телевизионни постановки. Една от първите му роли е в "Любимец 13", a една от последните му е в "Корави старчета". Озвучава повече от хиляда дублажа на чуждестранни игрални, документални, анимационни и телевизионни филми за БНТ. Най-известната му роля в дублажа е тази на д-р Сова в чешкия сериал "Болница на края на града".

Ирина Маринова, снимка: ГАРД

Ирина Маринова - започва да се занимава с дублаж около 2002 г. По-известни заглавия с нейно участие са "Стар Трек: Оригиналният сериал", "Две момчета и едно момиче", "Елиза", "Листопад" (дублаж на bTV), "Част от мен и "Коя е Саманта?" (дублаж на студио Доли). Участва и в дублажите на анимационни сериали като "Отбор Гуфи", "Фантастичната четворка" (дублаж на студио Доли), "Голямото междучасие", "Ким Суперплюс" (в ролята на Адрена Лин), "Най-добрият ми приятел е маймуна", "Бакуган: Бойци в действие" и "Генератор Рекс".

Измежду ролите на Маринова в нахсинхронните дублажи на анимационни филми са в "Шрек 2", Еластина във "Феноменалните" и "Феноменалните 2", Лорета в "Роботи", Бриджит в "Див живот" и други. През 2023 г. получава номинация за наградата "Икар" в категорията "Най-добър дублаж (актриса)" за ролята на Горица в "Татенца".

Красимир Куцупаров, снимка: Сатиричен театър

Красимир Куцупаров - Куцупаров се занимава с озвучаване на филми, сериали и реклами от 80-те години. Първоначално озвучава в БНТ, а след това и в Мулти Видео Център, bTV, Видеокъща Диема, Александра Аудио, Доли Медия Студио и Про Филмс.

Красимира Казанджиева, снимка: Theater.bg

Красимира Казанджиева - През 1994 г. започва да се занимава с озвучаване и от 1999 до 2015 г. е част от екипа, който озвучава сериала "Дързост и красота" по БНТ.

Любомир Младенов, снимка: Народен театър

Любомир Младенов - Младенов се занимава с озвучаване на реклами, филми и сериали от 1976 г. Първият сериал, за който дава гласа си, е "Болница на края на града". Сред другите известни сериали с негово участие са "Жената зад щанда", "Шогун", "Да, господин министър" (излъчван по TV7), "Матлок", "Стъпка по стъпка", "Сен Тропе", "Малкълм", "Вашингтон, окръг Колумбия", "Анатомията на Грей", "Нюанси синьо" и "Моите мили съседи", както и анимационни поредици като "Каспър и космическите ангели", "Смърфовете" (озвучаващ Татко Смърф и Непохватко), "Чип и Дейл: Спасителен отряд", "Реактивните момичета", "Пинки и Брейн", "Истерия!" и "Клуб Маус".

Надя Топалова, снимка: БГНЕС

Надя Топалова - Легенда в българския дублаж. Известна с озвучаването предимно на детски роли. Една от тях е на малкия Тито от сериала "Синьо лято".

Наталия Бардская, снимка: БНТ

Наталия Бардская - измежду сериалите с нейно участие са "Завръщане в Рая" (дублаж на БНТ, в ролята на Джили), "Амиго и неговите приятели", "Семейство Симпсън" (дублаж на БНТ), "Царят на квартала", "Сестри по неволя" (в ролята на Хоуп), "Усещане за любов", "Лизи Макгуайър", "Жената в огледалото", "Вдовицата в бяло", "Изпепеляваща страст" и много други.

Нели Топалова, снимка: Nelly Topalova/Facebook

Нели Топалова - Топалова започва да се занимава с дублажи в началото на 80-те години. Един от първите филми, за който дава гласа си, е "Алената буква". Първият сериал, в който участва, е "Алф", озвучавайки Лин Танер.

Пламен Манасиев, снимка: Нова телевизия

Пламен Манасиев - Манасиев се занимава активно с озвучаване на реклами, филми и сериали от 1992 г. Първият сериал, за който дава гласа си, е "Манкузо, ФБР" за БНТ. По-известни сериали, в които участва, са "Гувернантката" (дублаж на Арс Диджитал Студио), "Салон Тропическа прическа", "Шеметен град" (дублаж на bTV), "Сексът и градът", "4400", "Декстър", "Рокфелер плаза 30" и "Пасифик". Той е гласът на шоуто "Елит" по БНТ 1 и на готвача Джейми Оливър в българския дублаж на предаванията му по "24 Kitchen".

Силви Стоицов, снимка: Силви Стоицов/Facebook

Силви Стоицов - по-известни заглавия с негово участие са "От местопрестъплението", "Смолвил", "24", "Самотно дърво на хълма", "Лас Вегас" (от втори сезон), "Д-р Хаус", "Анатомията на Грей", "Декстър", "Приятелки и съпернички" и "Клонинг" (дублажи за Диема Фемили), както и анимационните сериали "Приключенията на Гумените мечета", "101 далматинци", "Любопитният Джордж" и "Невероятният Спайдър-Мен".

Силвия Лулчева, снимка: БГНЕС

Силвия Лулчева - Лулчева започва кариерата си в дублажа през 1994 г. Първият сериал, за който дава гласа си, е "Октопод". Най-популярният ѝ персонаж в дублажа е Кари Брадшоу в "Сексът и градът", а други по-известни заглавия с нейно участие са "Женени с деца" (дублаж на bTV), "Огнената Грейс" (дублаж на Нова телевизия), "Вдовицата в бяло", "От местопрестъплението: Маями" и "Клонинг" (дублажи на Нова телевизия), "Забравени досиета", "Обвързани", "Династията на Тюдорите" и минисериалът "Братя по оръжие".

През 2004 г. печели първата награда "Икар" в категория "Най-добър дублаж" (тогава наричана "Златен глас") за дублажа на "Сексът и градът" и "Женени с деца".

Симеон Владов, снимка: Софийска опера и балет

Симеон Владов - Владов започва да се занимава с озвучаване на реклами, филми и сериали през 1993 г. Един от първите му филми е "Ловци на духове" за БНТ, където озвучава Дан Акройд, изпълняващ ролята на д-р Реймънд Стенц. Първият сериал с негово участие е италиански. Най-известен е с работата си по "Съдружници по неволя", "От местопрестъплението: Маями", "Как се запознах с майка ви", "Войната вкъщи", "Герои" и "1001 нощ". Той е гласът на радио N-JOY.

На 27 март 2009 г. печели наградата "Икар" в категория "Най-добър дублаж" (тогава наричана "Златен глас") за дублажа на "Гордост". През 2022 г. получава втора награда "Икар" в категорията "Най-добър дублаж" за всички роли на Еди Мърфи в "Смахнатият професор".

Христина Ибришимова, снимка: Награди ИКАР

Христина Ибришимова - Ибришимова започва кариерата си в дублажа през 1993 г. Първият сериал, за който дава гласа си, е анимационният "Приключенията на Гумените мечета" за "Канал 1", където озвучава мечето Доми. През 2011 г. получава номинация за наградата "Икар" в категория "най-добър дублаж" (тогава наричана "Златен глас") за дублажа на "Мечтатели". През 2012 г. печели статуетката за дублажа на "Забраненият плод".

Чавдар Монов, снимка: Chavdar Monov/Facebook

Чавдар Монов - Занимава се с озвучаване от 1990 г. Първата му роля в дублажа е Дино в "Спомняш ли си, Доли Бел?" на Емир Кустурица за БНТ. Участва в дублажите на едни от най-известните сериали по това време като "Далас", "Дързост и красота", "Спасители на плажа", "Д-р Куин Лечителката" и "Утрешен вестник".

От 2014 г. отново озвучава сериали по-активно, сред които са "Моето семейство" (дублаж на студио VMS), "Преградие" (от втори до четвърти сезон), "Стрелата", "Тиранин", "Мутра по заместване" и "Уил и Грейс" (дублаж на Саунд Сити Студио), както и много документални поредици за National Geographic и няколко единични филма.