Падна треньорска глава в елита на българския футбол

Отборът на Берое взе решение да се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас заради слабото представяне на старозагорския тим, съобщават колегите от Dsport. В последния мач заралии не успяха да победят Спартак Варна след равенство 0:0 у дома, с което тимът вече е в серия от седем поредни мача без успех. Именно след този мач ръководството е решило, че е време за треньорска рокада.

Берое уволни Алехандро Сагерас

Следващият мач на Берое е като гост на ЦСКА 1948 в събота, когато тимът от Стара Загора ще иска да покаже реакция и да се върне на победния път. А след равенството със Спартак треньорът Сагерас коментира, че "когато един готвач няма кухня", няма какво да се очаква, визирайки че няма нужните условия, за да постига резултати в Берое.

А докато даваше интервю, Сагерас чуваше викове "Оставка", като заяви, че това се чува от 20 души с лични интереси. Предстои Берое да обяви официално раздялата с Алехандро Сагерас, както и кой ще застане начело на тима.

Иначе Берое се намира на 13-то място в Първа лига с актив от 15 точки и ще трябва сериозно да подобри резултатите си, ако иска да отлепи от долната половина на таблицата.

Още спортни новини четете в Actualno.com!