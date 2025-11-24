БНБ пусна в обращение нова златна възпоменателна монета

Българската народна банка (БНБ) пусна в обращение от днес златна възпоменателна монета "Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията "Българска иконография“, съобщиха от централната банка. Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро). Номиналната й стойност е 100 лева. Монетата е в тираж 3000 броя. Монетата се продава на две каси в БНБ и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев“ 10.

Дизайн на монетата

На лицевата страна на монетата в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст има надпис "Българска народна банка“, номиналната стойност "100 лева“ и годината на емисията "2025“.

На обратната страна на монетата има канонично изображение на Св. Патриарх Евтимий Търновски с корона (митра), държащ жезъл и свитък. Околовръст горе е изписано "Св. Патриарх Евтимий Търновски“.

Автори на художествения проект са Пламен Чернев и Преслав Чернев.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, разясняват от БНБ.

До края на работния ден на 24 ноември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“ и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техните офиси и клонове.