Снежно и хлъзгаво в планините, туристите да внимават

Условията за туризъм в планините стават все по-зимни и по-снежни, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни, но времето е ясно, духа слаб, до умерен вятър. Във високите части, над 1800 метра има нова снежна покривка, което прави терените доста хлъзгави, предупредиха от ПСС.

Над планините ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.

