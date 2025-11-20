Спорт:

Кевин Спейси призна, че е останал без дом и трудно свързва двата края

20 ноември 2025, 21:10 часа 499 прочитания 0 коментара
Седем години след скандала със сексуалното посегателство, който разтърси кариерата му, холивудският актьор Кевин Спейси призна, че на практика е бездомен. Актьорът заявява, че наема жилища или спи в хотели. "Отсядам в хотели, наемам през Airbnb, ходя навсякъде, където има работа", каза носителят на "Оскар" пред Page Six. "Буквално нямам дом, това се опитвам да обясня", добавя той.

Спейси признава, че изпитва финансови проблеми след скандала, макар в крайна сметка той да бе оправдан по обвиненията в сексуално посегателство, повдигнати от четирима мъже във Великобритания. Актьорът, който категорично отрича да е извършил нещата, в които го обвиняват, добавя, че "разходите през последните седем години бяха астрономически".

Въпреки че е останал с "много малко пари", Спейси казва още: "Колкото и да е странно, чувствам се сякаш съм се върнал там, откъдето започнах, тоест че просто отидох там, където има работа". "Надявам се, че в един момент, ако нещата продължат да вървят добре, ще мога да реша къде искам да се установя отново", добавя той.

Елена Страхилова
