"Това е бюджет, който трябва да осигури на някой изборите без реформи": Йотова за новия дълг и парите ни

"Смущаващ е съкратения срок между двете четения. Има обещание за нови 10 милиарна лева дълг. За мен това е бюджет, който трябва да осигури на някой изборите без реформи, без визия за развитие на икономиката". Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти преди откриването на кръгла маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества – акценти, предизвикателства, перспективи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По думите на Йотова още очевидно никой не е доволен от този бюджет. Припомняме, че в понеделник изтича срокът за предложения между двете четения на финансовата рамка за 2026 г. Очакванията са обаче да не се стигне до резки промени от първоначалните заявки на управляващото мнозинство, което почти силово налага реформите, заложени в рамката.

"Що се отнася до социалните елементи в проектобюджета - те не могат да бъдат сами за себе си", допълни тя. "Тогава, когато нямаш никакво производство, никаква икономика, няма как само да се изпразва хазната", каза още Йотова пред журналисти преди откриването на кръгла маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества – акценти, предизвикателства, перспективи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

