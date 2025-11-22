Рекорден зрителски интерес на Киномания 2025: Уикендът носи обещаващи премиери

39-ото издание на "Киномания", което продължава до 30 ноември, преминава при рекорден зрителски интерес, като голяма част от прожекциите в София и страната са пред пълни зали, а билетите се изчерпват. След успешни премиери на ключови заглавия като най-новото от Джим Джармуш и Йоаким Триер и паметни срещи на живо със специалните гости Валерия Бруни Тедески, Федерика Луна Винченти и писателя Ю Несбьо, фестивалът навлиза във втората си и още по-наситена седмица. Мотото "Нежността е новият пънк" намира своето потвърждение в програмата, която предлага най-доброто от световните кинофоруми, а зрителските отзиви за селекцията са повече от положителни.

Уикендът (22 и 23 ноември) обещава кулминация на фестивала с още три очаквани премиери, които ще срещнат българската публика с водещи световни звезди. На 22 ноември, събота, зала 1 на НДК ще посрещне две нови заглавия. Първото е "Мода", режисирано от Алис Винокур, с участието на магнетичните Анджелина Джоли и Луи Гарел. Филмът ще се излъчи с български и английски субтитри в 17 ч. Той ни среща с Максин Уокър – американска режисьорка, която пристига в Париж, за да снима документална продукция, но животът ѝ се преобръща, когато получава диагноза рак на гърдата. Историята ѝ се преплита със съдбите на още две жени: Ада – млада манекенка от Судан, търсеща бягство от предопределения ѝ път, и Анжел – гримьорка, която мечтае за нещо повече от живот зад кулисите. Това е първият игрален филм, получил разрешение да снима в ателието на "Шанел" в Париж. Ролята на Анджелина Джоли, една от най-големите съвременни филмови звезди, се определя като истински персонална, въздействаща и сред най-сериозните ѝ актьорски постижения.

Веднага след това, в съботната вечер от 19:30 ч. в зала 1 на НДК е и премиерата на "Мъртва хватка" на култовия режисьор Гъс Ван Сант, който събира на екрана легендата Ал Пачино и зашеметяващия Бил Скарсгард. Криминалната драма е базирана на действителни събития от 1977 г. Тони Кирицис (Бил Скарсгард) отвлича ипотечния си брокер Ричард Хол и използва "мъртва хватка" (самоунищожаващ се механизъм). Ал Пачино е в ролята на ексцентричния баща на заложника с южняшки акцент. Похитителят настоява за солиден откуп от 5 милиона долара и публично извинение, а всичко се излъчва по телевизията. "Мъртва хватка" бележи впечатляващото завръщане на Гъс ван Сант към социално ангажираното и същевременно естетско кино, което направи ранните му творби емблематични. Съчетание от черен хумор, безупречна форма и остра социална критика, "Мъртва хватка" доказва, че Ван Сант остава автор, верен на своята естетика и социална чувствителност. Премиерата на филма в рамките на филмовия фестивал във Венеция и почетната награда Campari Passion for Film Award се очертаха като значим момент в кариерата на режисьора.

В неделната програма блести и "Хамнет" на носителката на "Оскар" Клои Жао (режисьор на "Земя на номади"), с участието на Джеси Бъкли и Пол Мескал. Прожекцията е на 23 ноември от 19 ч. в зала 1 на НДК. Филмът представя света на Шекспир от една дълбоко интимна гледна точка – през любовта и загубата, непреклонността на съпругата му Агнес и сложните емоционални преживявания, които в крайна сметка вдъхновяват създаването на "Хамлет". Създаден по едноименния роман, филмът е визуално зашеметяваща и дълбоко човешка история, която доближава Шекспир до младата публика, както никога досега. Пол Мескал и Джеси Бъкли изпъкват с незабравими изпълнения.

Успех жънат и българските филми в програмата на "Киномания", включително дигитално реставрираният "Крадецът на праскови" на Въло Радев, който също ще има прожекция на 22 ноември.

В програмата за началото на седмицата се отличават още: испанското предложение за "Оскар" – "Сират" и бразилският кандидат за наградите на Академията – "Тайният агент", както и класиката "Буч Касиди и Сънданс Кид". Билетите за "Едит Пиаф: Живот в розово" с Марион Котияр, който празнува 50-годишнината ѝ, са изчерпани, но зрителите могат да я видят в най-новия филм с нейно участие – "Ледената кула".

"Киномания 2025" продължава до 30 ноември в избрани кина в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас. Билетите за всички заглавия са в продажба онлайн и на касите на НДК и кината.

