Франция се готви за война. Макрон с важно решение

На фона на заплахата от страна на руската армия, Франция съвсем скоро може да въведе доброволна военна служба. Очаква се президентът Еманюел Макрон да обяви решението, съобщи Le Figaro. Според изданието, френският президент може да оповести решението още на 27 ноември. "Франция трябва да остане силна страна с мощна армия", каза Макрон в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург.

Решението

Според Le Figaro, решението за възстановяване на доброволческата служба се обмисля от няколко месеца. Френският президент го спомена още на 13 юли, говорейки пред високопоставени офицери. "Изправени пред постоянната заплаха към Европа от страна на Русия и се нуждаем от нация, способна да стои твърдо и да се мобилизира", отбеляза Макрон.

Източници на изданието съобщиха, че различни сценарии за плана предвиждат набирането на между 10 000 и 50 000 души годишно. Според няколко френски медии, доброволческата служба ще продължи 10 месеца и ще се заплаща по няколкостотин евро на месец.

Германия

Германските власти също решиха да реформират военната служба. Планира се всички 18-годишни граждани да получат въпросник, за да се определи тяхната мотивация и годност за служба. Всички млади хора, родени след 1 януари 2008 г., ще трябва да преминат медицински преглед.

Военната служба ще остане доброволна. Ако обаче не бъде достигнат необходимият брой доброволци, страната може да въведе така наречената „наборна служба по необходимост“, при която кандидатите ще бъдат избирани чрез лотария. Гласуването по този въпрос е насрочено за декември.

