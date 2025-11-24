Самоубийствен атентат срещу полицията в Пакистан (ВИДЕО)

Трима атентатори самоубийци атакуваха щаба на паравоенни сили в пакистанския град Пешавар, убивайки най-малко трима служители по сигурността и ранявайки няколко други, според съобщения в медиите, съобщи "Ал Джазира". Вестник „Dawn“ съобщи, че централата на Федералната полиция е била „под атака“ и че атентатор самоубиец е взривил експлозиви на входа на комплекса.

Информационна агенция Ройтерс съобщи, че комплексът е бил ударен от двама атентатори самоубийци, които са убили най-малко трима души. „Първият атентатор самоубиец първо атакува главния вход на полицията, а другият влезе в комплекса“, каза висш служител, пожелал анонимност.

Междувременно стана ясно, че щабът на правоохранителните органи се намира в оживен район, близо до военни казарми.

BREAKING: The death toll in the Peshawar attack has climbed to 26. After two suicide bombers detonated at the gates of the FC headquarters, 8 heavily armed militants breached the compound and continue to engage security forces. Operations are ongoing. Further updates to follow. pic.twitter.com/avqWW0t213 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 24, 2025

Действията на правоохранителните органи

„Правоохранителните органи, включително армията и полицията, са отцепили района и действат предпазливо в ситуацията, тъй като подозираме, че вътре има терористи“, добави служителят.

Вестникът цитира полицейски и силови източници в Пешавар. Източниците съобщават, че двама бойци са били убити.

Новият атентат идва седмица след като представители на пакистанското движение „Техрик-и-Талибан“ потвърдиха участието си в бомбения атентат близо до съдебна палата в Исламабад, при който загинаха най-малко 12 души и бяха ранени 27. Терористите тогава заявиха, че целите им са съдии и служители, „прилагащи неислямски закони“, и обещаха да продължат атаките, докато в Пакистан не се установи управление на шериата. ОЩЕ: Талибаните поеха отговорност за терористичната атака в Исламабад (ВИДЕО)