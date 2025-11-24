Трагедия: Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби. Двойното убийство и последвало самоубийство е извършено в село Поповица. Това съобщи кметът на Садово Димитър Здравков по БНР. Трагедията е от петък вечерта, съобщи от своя страна кметът на Поповица Веска Мирчева пред Нова телевизия.
По първоначалната информация бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
На този етап няма ясното за мотивите за извършеното престъпление. Запознати твърдят, че в семейството и преди е ставало убийство.
И полицията, и от прокуратурата на този етап няма информация за тежкото престъпление.
