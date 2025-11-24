Студио Actualno:

Трагедия: Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

24 ноември 2025, 10:56 часа 335 прочитания 0 коментара
Трагедия: Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби. Двойното убийство и последвало самоубийство е извършено в село Поповица. Това съобщи кметът на Садово Димитър Здравков по БНР. Трагедията е от петък вечерта, съобщи от своя страна кметът на Поповица Веска Мирчева пред Нова телевизия.

Още: Продължава разследването на двойното убийство във Вакарел

По първоначалната информация бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил. 

На този етап няма ясното за мотивите за извършеното престъпление. Запознати твърдят, че в семейството и преди е ставало убийство.

Още: Български гражданин е арестуван в САЩ след двойно убийство

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И полицията, и от прокуратурата на този етап няма информация за тежкото престъпление.

Още: Две млади жени бяха убити в Истанбул, главният заподозрян се е самоубил

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Самоубийство трагедия двойно убийство военен
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес