Известен холивудски актьор почина на едва 33 години

Канадският актьор Спенсър Лофранко, най-известен с ролите си във филмите „Jamesy Boy“ и „Gotti“, е починал на едва на 33 години. TMZ научи, че смъртта му се разследва в Британска Колумбия, Канада. Причината все още не е установена. Брат му, Сантино Лофранко, му отдаде почит в Instagram и разкри, че Спенсър си е отишъл от този свят във вторник, 18 ноември. Той ще го запомни като „легенда която промени живота на хората“.

Повече за Спенсър Лофранко

В разговор с Interview от 2014 г. Спенсър се описва като естествено забавно дете, което „винаги се опитва да разсмива хората и винаги е център на внимание“. Той казва, че е решил да се занимава сериозно с актьорство на 17-годишна възраст... въпреки че баща му искал той да стане хокеист или адвокат.

Лофранко учи в Нюйоркската филмова академия. Дебютира в романтичната комедия от 2013 г. „At Middleton“ в ролята на Конрад Хартман и изигра главната роля на Джеймс Бърнс в криминалната драма от 2014 г. „Jamesy Boy“. След това участва в ролята на Хари Брукс в биографичната военна драма „Unbroken“ (2014) и в ролята на Били в криминалната драма „Dixieland“ (2015). Последната му роля е във филма „Gotti“ от 2018 г., в който участва заедно с Джон Траволта и Кели Престън.



