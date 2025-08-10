Левски натрупа самочувствие за Сабах! Марин вкара шедьовър, Сула твори, а Рупанов няма спирка (ВИДЕО)

Левски постигна ценен успех с 2:1 над Спартак Варна в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" Марин Петков вкара със странична ножица в самото начало на мача, а в 45-ата минута Борислав Рупанов удвои преднината на тима си с трети гол в трета поредна среща. И двете асистенции бяха дело на новото попълнение на столичани Мазир Сула, който се отличи с много добри отигравания. В 86-ата минута Даниел Иванов намали изоставането на "соколите".

Блестящ вратар не стигна на Спартак срещу Левски

Домакините стартираха по-активно. Ковальов започна рецитала си от спасявания в третата минута, когато отрази удар с глава на Цунами. Секунди по-късно Сула направи второ хубаво центриране, което бе засечено по изключително красив начин със странична ножица от Марин Петков за 1:0. Бившият ас на Черно море продължи да твори. Негов пас стигна до Рупанов, а младокът не намери целта.

Рупанов пак вкара

В 16-ата минута Рилдо пропусна сам срещу противниковия вратар. Рупанов и Рилдо Фильо пропиляха нови възможности с неточни изстрели. Спартак отговори в 29-ата минута с контраатака, завършена от Шанде в аут. В 37-ата минута Ковальов отрази шут на Камдем в близкия ъгъл. 180 секунди след това "соколите" стигнаха до най-доброто си положение, при което Коуто не намери целта от близка дистанция. В добавеното време Лима подаде за Сула, който пусна към Борислав Рупанов, за да може последният да удвои аванса на Левски.

Ковальов блести

През втората част момчетата на Веласкес продължиха да атакуват. Рупанов и Сула си попречиха при добавка. Нова брилянтна атака на "сините" в 56-ата минута завърши със спасяване на украинския страж. Шанде пък се отличи с ключова намеса срещу излезлия сам срещу вратаря на Спартак Марин Петков. Ковальов продължи шоуто с отразен шут на Цунами от дистанция и хубав изстрел на резервата Кирилов.

В 86-ата минута, сякаш от нищото, Даниел Иванов приспа Светльо Вуцов с технично изпълнение. Камдем бе поредният футболист на "сините", който бе отчаян от Максим Ковальов до изтичането на редовното време, а Асен Митков шутира в аут при контраатака. Така отборът на Веласкес събра 12 точки - колкото има лидерът Лудогорец. Спартак е девети с 3 пункта.

