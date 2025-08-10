С национален рекорд: Християн Касабов грабна сребро на Европейското по лека атлетика

Християн Касабов донесе второ отличие за България в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия). Нашият представител завоюва сребро на 110 метра с препятствия, след като постави нов национален рекорд за тази възраст - 13.31 секунди. Той направи три много силни бягания на шампионата. В сериите също подобри националния рекорд от 13.49 секунди, а на полуфиналите записа 13.52.

Втори медал за България

"Много съм доволен от първенството, защото станах втори на препятствията и си подобрих класирането си от предишното Европейско първенство до 18 години. Много съм доволен, че постигнах два национални рекорда - един в сериите и сега на финала. Бях много концентриран върху бягането, не се разколебах от другите опоненти. Доволен съм, че има конкуренция, силни хора, с които да се състезавам", каза европейският вицешампион и благодари на своя треньор Симеон Попхлебаров, цитиран от БТА.

Касабов има бронзов медал в тази дисциплина от шампионата на Европа до 18 години в Банска Бистрица 2024. Шампион на Стария континент стана Матео Тони (Италия) с 13.27 секунди, което е също национален рекорд. Трети е Матиаш Зах (Чехия) с 13.33 секунди. Отличието на Касабов е второ за България от шампионата след бронза на Зинга Барбоза Фирмино на финала на троен скок (подробности четете в линка).