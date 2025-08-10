Войната в Украйна:

10 август 2025, 21:17 часа 539 прочитания 0 коментара
Треньорът на Спартак призна, че вратарят спаси 3-4 сигурни гола, а Сула показа уважение към Черно море

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски даде своето мнение след поражението на "соколите" от Левски в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът призна доминацията на "сините" и отчете невероятното представяне на вратаря Максим Ковальов. По думи на наставника стражът е спасил 3-4 чисти гола. След това Мазир Сула спечели приза за Играч на мача и говори пред Diema Sport.

Хаджиевски призна доминацията на Левски

"И аз смятам, че Левски е надигра Спартак, честитя на Левски. Левски е в добра форма. Пожелавам им успех! Що се отнася до нас, лошо почнахме мача. Очаквах по-добър мач от нас. Мислех какво да стане, имаме много футболисти, които за първи път играят срещу такъв отбор като Левски. Не е достатъчно да имаш желание, трябва да очакваш изненади. На полувремето направихме някои смени. Второто можем да сме доволни, че беше 0:1. Левски имаше доста положения. Нашият вратар спаси 3-4 сигурни гола, но е негова задача да пази, когато е най-тежко. Имаме време да се оправим, много млад отбор сме. Бъдеще имаме. Честитя на Левски още веднъж, заслужена е“, анализира треньорът след поражението на Спартак от Левски.

„За нас е важно, че имаме вратар, който се справя добре. Добре е и за нас. Мисля, че ще има добър сезон и година. Това, че имаше повече работа от нормалното е, защото срещна ЦСКА и Левски. Слушам и чувам, че това е най-големият мач за Спартак. Черно море е в добра форма, няма да ги хваля много, въпреки че играят добре, играха и в Европа добре. Имаме шест дни да се готвим за този мач. Надявам се с Черно море да не бъде така“, завърши Хаджиевски.

Мазир Сула спечели приза за Играч на мача и коментира, като показа уважение към Черно море: "Бе труден двубой. Времето бе горещо, но най-важното е, че спечелихме. Това е най-важното. Всички сме щастливи. Понякога се случва да не можеш да вкараш. Не можем точно да отговорим. Вече гледаме за Сабах. Много е приятно феновете да те харесват. Усещам любовта на феновете. Наистина е приятно. Не мога да сравня Черно море и Левски, защото имах добри моменти и при "моряците". Сега се чувствам добре тук. Ще се борим срещу Сабах, защото феновете и България заслужават да се представим добре."

