След контестация: България има медал от Европейското по лека атлетика

Българският талант Зинга Барбоза Фирмино завоюва бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия). Състезателят от Ямбол постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит и първоначално зае четвъртото място. От родната делегация обаче подадоха контестация за използване на регламентирани шпайкове на Емануел Идина, която беше уважена. Французинът беше втори, което прати бронза в ръцете на Зинга.

Бронз за Зинга Барбоза Фирмино

Българинът, който има личен рекорд от 15.88 (0.1) и е балкански шампион от Крайова (Румъния), записа на старта 15.41 (+0.1), след това 15.65 (+0.8), 15.69 (+1.3), фаул, 15.47 и накрая 15.71. Европейски първенец стана Франческо Кроти (Италия) с личен рекорд от 15.93 метра, а втори е Емре Чолак (Турция) с 15.75 метра.

Шампионката на България Натали Костова раздели осмото място с още две състезателки на финала в скока на височина. Българката постигна 1.77 метра от първи опит, след което направи три фаула на 1.80. Българският отбор се прибира от първенството в Тампере утре с полет от Истанбул в 20:00 часа.

Успехът идва на фона на скандал в българската лека атлетика след последното Общо събрание на федерацията, на което Георги Павлов бе избран за нов президент. Последваха жалби и твърдения за шуробаджанащина и злоупотреби с влияние. По казуса позиция зае и Ивет Лалова, която излезе с конкретни предложения как да се излезе от кризата (подробности четете в линка).