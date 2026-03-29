Любопитно:

Народ, който не знае дори къде да скърби, не му дреме ни за факта, ни за контекста (ВИДЕО)

29 март 2026, 21:54 часа 1408 прочитания 0 коментара
Снимка: Нова телевизия
Знакови думи на водещата от Нова телевизия Лора Крумова - но не единствените, които трябва да бъдат запомнени. Те са част от нейно 3-минутно обръщение, в което тя припомни какво представлява Русия и какво е представлявала и тогава, когато ни е освободила от турско робство - империя, гледаща интереса си, а не бореща се за силна България.

Крумова припомня стегнато ролята на граф Игнатиев в онези процеси и контекста на действията му - заслужава си да се чуе и осмисли. И призовава учителите и историците в България: "Моля ви, търсете и контекста". Защото точно тези, които разказват историята, печелят умовете и войните:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Васил Левски Лора Крумова Костадин Костадинов Граф Игнатиев Копейкин
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес