Новата власт:

Рискът от разпространение на хантавируса е много, много нисък

07 май 2026, 7:55 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Рискът от разпространение на хантавируса е много, много нисък

Думите от заглавието са на вирусолога проф. Радостина Александрова и те са във връзка с 8-те случая на зараза с хантавирус на круизен кораб, като трима от заразените вече починаха. Корабът ще бъде приет от Испания - ОЩЕ: Испания приема заразения от хантавирус круизен кораб

По думите на проф. Александрова пред bTV изглежда става въпрос за щам на хантавирус, който е ендемичен в Аржентина. Резервоарът на хантавирусите са гризачи, в Европа те не са така разпространени и затова рискът от голяма зараза е много нисък. Но да, този специално щам изглежда може да се разпространява и при контакт човек с човек - щамът е познат на науката и засега няма данни да е мутирал в посока да стане по-заразен, обясни проф. Александрова.

Същевременно тя не скри, че вирусът е много тежък - няма ваксина и специфично лечение, често заболяването е смъртоносно, защото предизвиква хеморагична треска и големи проблеми с черния дроб.

Още: Хантавирусът на круизен кораб: Заразата се е предала от човек на човек?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цитати хантавирус Радостина Александрова проф. Радостина Александрова
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес