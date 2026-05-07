Рискът от разпространение на хантавируса е много, много нисък

Думите от заглавието са на вирусолога проф. Радостина Александрова и те са във връзка с 8-те случая на зараза с хантавирус на круизен кораб, като трима от заразените вече починаха.

По думите на проф. Александрова пред bTV изглежда става въпрос за щам на хантавирус, който е ендемичен в Аржентина. Резервоарът на хантавирусите са гризачи, в Европа те не са така разпространени и затова рискът от голяма зараза е много нисък. Но да, този специално щам изглежда може да се разпространява и при контакт човек с човек - щамът е познат на науката и засега няма данни да е мутирал в посока да стане по-заразен, обясни проф. Александрова.

Същевременно тя не скри, че вирусът е много тежък - няма ваксина и специфично лечение, често заболяването е смъртоносно, защото предизвиква хеморагична треска и големи проблеми с черния дроб.

