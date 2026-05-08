Ако корабът продължи да плава по начина, по който плава в момента, ние ще отидем на дефицит над 3%

Думите от заглавието са на икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петът Ганев пред bTV. И посочи - държавата тегли дълг, за да покрие дупките в бюджета. Теглим дълг, за да се покрият дупките. Цената на дълга и размерът на дълга ще бъдат част от разговора, коментира Ганев.

Според него мерките трябва да бъдат насочени към държавния апарат.

Петър Ганев се надява новият кандидат за финансов министър Гълъб Донев да не казва постоянно "Да" за раздут финансов бюджет.

Дълг, мерки, инфлация

Финансистът Левон Хампарцумян добави, че трябва да бъде мерена ефективността на парите на обществото, които влизат в икономиката. "Една от резервите са корупционните пари - парите, които се плащат за корупция са в частна полза. Като отидете на паркинга на едно скъпо заведение, ще видите какво значи данък в частна полза", даде пример Хампарцумян.

Според него, ако всички компоненти в икономиката са на място, цените ще бъдат по-нормални, но няма кой да каже на един търговец - "дотук е нормалната печалба и оттук нататък започва спекулата". Това, което може да дисциплинира търговеца е, ако някой друг търговец намали малко печалбата си, за да вземе клиентите на другият търгове, каза още Хампарцумян.

