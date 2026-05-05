Само "да врътна" химикалката и бих могъл да кажа: "Нека да няма безработица" и ще наема милион души

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той обясни, че показателите за безработицата в САЩ са лоши, защото той съкращавал много държавни чиновници - обаче, трябвало да се прави това, което трябва. И дори взе да разсъждава как уволнените можело да си намерят работа, на която да печелят "2-3 пъти" повече, а (по времето на Байдън) като се задавали лоши числа с безработицата, "те" наемали "няколко хиляди души" - Още: Тази реч ще е класически "Доналд Тръмп": Ще е смешна, ще има изстрели

I could, with one swipe of the pen, I can say, “Let’s have no employment, and I will hire a million people.”pic.twitter.com/443zoJrWmy — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

Извън това как спасява американската икономика, като заради започнатата от него война с Иран цените на бензина стигнаха вече 4,20 долара за галон - рекордно висока летва, Тръмп обърна внимание и на сриващия му се рейтинг: "Проучванията показват, че "32% от хората са против президента Тръмп" (бел. ред. - всъщнот 32% подкрепят Тръмп, другите не го подкрепят). Когато зададете въпрос от рода на "Добре ли е Иран да има ядрено оръжие?", няма да е 32%". Тръмп обаче успя да каже, че дори при неговия въпрос, щяло да има 32%, защото проучванията били фалшиви - Още: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600

Polls say, “32% of the people are against President Trump.”



When you explain it like, “Is it okay for Iran to have a nuclear weapon?” it wouldn’t be 32%.



But even if you said that, there would be a 32% because the polls are totally fake. pic.twitter.com/QUvwT5fRYn — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

❕ Trump will leave office in 8–9 years



That’s what the US president joked during a speech about tax changes.



Was it really a joke… pic.twitter.com/THzoyegW56 — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026