Печелим толкова много, че се чудим какво да правим

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп по време на най-дългата реч "За състоянието на Съюза". "Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече. Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдете вие", заяви Тръмп по време на най-дългата американска реч досега. Още: Тръмп се хвали с външнополитическите си успехи (ВИДЕА)

Интересен факт в противовес на тези думи - през ноември, 2025 година, малкият и среден бизнес в САЩ е съкратил 120 000 работни места, предаде Bloomberg. Защо - заради митата на Тръмп, които оказаха влияние на редица стоки и услуги, вдигайки цените им, което се усети най-вече точно от малките предприятия, които нямат толкова капиталов ресурс в резерв.

Какво каза още Тръмп?

Снимка: Getty images

Тръмп защити репресивните си мерки срещу имиграцията и съкращенията във федералното правителство, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени, както и правомощията си да ръководи военни действия по целия свят, включително в Иран и Венецуела. „Току-що получихме от нашия нов приятел и партньор Венецуела повече от 80 милиона барела петрол“, заяви той.

Президентът също така обяви, че технологичните компании, занимаващи се с изкуствен интелект, са се съгласили да плащат по-високи цени за електроенергия в районите, където се намират техните центрове за данни. Центровете за данни обикновено използват големи количества електроенергия, което потенциално увеличава разходите за електроенергия на домакинствата около тях.

Тръмп осъди Върховния съд за отхвърлянето на неговата митническа политика и заяви, че той е взел „неподходящо решение“. Той спомена и опитите си да заобиколи това решение, без да разчита на Конгреса или да плаши финансовите пазари.

„Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.

