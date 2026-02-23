Войната в Украйна:

Кои са скритите центрове на власт? Аз само мога да предполагам

23 февруари 2026, 8:39 часа 281 прочитания 1 коментар
Думите от заглавието са на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, изречени в студото на bTV. И даде пример с казуса "Осемте джуджета", както и кои са хората около Петьо Еврото, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и отново Борислав Сарафов. "Как на цената на всичко, без да има разумна причина един човек трябва да стои в кабинета на главния прокурор. Явно това е вследстие на нещо, което се случва зад кулисите", коментира Янкулов. Още: Новият правосъден министър обяви как ще притисне ВСС да смени Сарафов

Според него, без да има прочистване на институциите, не може да се изгради професионално доверие в тях. 

Спасяването на Сарафов започва

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че доскорошният окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов даде изненадващо остро интервю, в което обвини нелегитимно и незаконно заемащия поста на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в упражняване на натиск и изпращане на заплахи срещу него. Николов беше отстранен с дисциплинарно наказание от ВСС по предложение на Сарафов. "Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това", каза Николов пред bTV.

Същевременно Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) излезе с остра публична позиция срещу бившия си председател Владимир Николов, като го обвини, че е използвал организацията за изграждане на личен имидж и за кариерни цели. От асоциацията подчертават, че Николов няма мандат да говори от нейно име и определят част от твърденията му като неверни и клеветнически.

В своята позиция прокурорите посочват още, че асоциацията им под ръководството на Николов била използвана като "инструмент за осигуряване на персонална защита на главния прокурор", визирайки Иван Гешев.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
