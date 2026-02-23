Кои са скритите центрове на власт? Аз само мога да предполагам

Думите от заглавието са на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, изречени в студото на bTV. И даде пример с казуса "Осемте джуджета", както и кои са хората около Петьо Еврото, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и отново Борислав Сарафов. "Как на цената на всичко, без да има разумна причина един човек трябва да стои в кабинета на главния прокурор. Явно това е вследстие на нещо, което се случва зад кулисите", коментира Янкулов. Още: Новият правосъден министър обяви как ще притисне ВСС да смени Сарафов

Според него, без да има прочистване на институциите, не може да се изгради професионално доверие в тях.

Спасяването на Сарафов започва

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че доскорошният окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов даде изненадващо остро интервю, в което обвини нелегитимно и незаконно заемащия поста на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в упражняване на натиск и изпращане на заплахи срещу него. Николов беше отстранен с дисциплинарно наказание от ВСС по предложение на Сарафов. "Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това", каза Николов пред bTV.

Същевременно Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) излезе с остра публична позиция срещу бившия си председател Владимир Николов, като го обвини, че е използвал организацията за изграждане на личен имидж и за кариерни цели. От асоциацията подчертават, че Николов няма мандат да говори от нейно име и определят част от твърденията му като неверни и клеветнически.

В своята позиция прокурорите посочват още, че асоциацията им под ръководството на Николов била използвана като "инструмент за осигуряване на персонална защита на главния прокурор", визирайки Иван Гешев.

