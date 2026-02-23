Любопитно:

Няма да е добре за системата, въпреки че аз не разбирам от МВР

Думите от заглавието са на Антон Кутев, бивш депутат от БСП и говорител на три служебни правителства, формирани от ескпрезидента Румен Радев. Кутев в момента обикаля телевизионните студиа като експерт и в ролята на все пак защитаващ позиции на Радев - ОЩЕ: Във всяко интервю отговаряме за "Боташ" - дори аз, който не разбирам нищо от енергетика

Уникалността на казаното от Кутев касае честността на изборите и дали трябва да има смени в МВР. Според казаното от него пред БНТ, служебният кабинет нямало да може да направи необходимите промени в системата на МВР така, както иска.

"Аз съм правил избори, когато МВР се прави на две и половина - звъниш в районното и те не идват" - друг знаменит цитат на Кутев, който беше пояснен с думите, че тогава нямало пари за заплати на полицаите.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
