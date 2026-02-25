НПО-то на Калушев дало специална техника на "Гранична полиция"

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Това съобщиха за БТА от дирекцията по запитване на агенцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност между с НАКЗТ.

ОЩЕ: МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

От ГДГП допълват, че все пак през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на РДГП-Драгоман за пресичане на нелегална миграция в близост до хижа „Петрохан“, е предоставен дрон с термовизионно наблюдение от представители на НАКЗТ, с което е подпомогната полицейската работа на терен. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие няма възникнали инциденти.

Също така в РДГП-Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на НАКЗТ.

ОЩЕ: Сандов каза от кога познава Калушев: Вече е викан да дава сведения

Припомняме ,че от 2022 г. до момента са получени четири сигнала, засягащи дейността на сдружение НАКЗТ и на свързани с неправителствената организация лица. Това пише в доклад на дирекция „Инспекторат" към МВР, публикуван на сайта на ведомството.