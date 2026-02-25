Учени разкриха защо земетресенията в Тибет са се увеличили

Група учени от Китайската академия по геоложки науки, докато изучават сеизмичната активност в Южен Тибет, установяват, че намаляването на обема на водата в древните езера води до повдигане на земната кора и задейства движението на геоложки разломи. Изданието Live Science пише за това, позовавайки се на статия в списанието Geophysical Research Letters.

Ефектът на „плаващия кораб“

Механизмът на това явление може да се сравни с товарен кораб. Когато корабът е напълно натоварен, той е дълбоко във водата. Но ако товарът бъде изваден, корабът започва да плава. Същото се случва и със земната кора - огромните водни маси в езерата оказват натиск върху нея и когато водата се изпари, това налягане изчезва и кората бавно се „връща назад“.

Само месеци след откриването му: Мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Преди около 115 000 години, Южен Тибет е бил дом на гигантски водни басейни. Някои от тях са се простирали на дължина над 200 километра. Днес от това величие са останали много по-малки езера, като например Нам-Цо (или езерото Нам), което сега е дълго само 75 км.

Учените са моделирали процесите, протичащи в продължение на хиляди години, и са стигнали до впечатляващи цифри. Пресъхването на езерото Нам-Цо между 115 000 и 30 000 години е намалило натоварването върху земната кора до такава степен, че е довело до изместване на най-близкия разлом с цели 15 метра. Още по-драматични промени са настъпили на 100 км на юг: езерата там са загубили още повече вода, което е могло да доведе до изместване на разломите с цели 70 метра.

Защо това е опасно за Тибет?

Заслужава да се отбележи, че самото „разтоварване“ на земната кора не създава земетресения от нищото, а само освобождава вече натрупано напрежение. Южен Тибет вече е геологично активна зона поради сблъсъка на Индийската и Евразийската тектонични плочи, започнал преди около 50 милиона години.

Индия реагира на китайския проект на века: Ще строи свой гигантски язовир

Това титанично налягане е създало множество пукнатини и „спящи“ разломи в земната кора. Когато теглото на водата е изчезнало, кората е започнала да се издига и тези древни разломи са се „събудили“ и сега причиняват земетресения. Според учените, разломите в този регион се движат със скорост от 0,2 до 1,6 милиметра годишно. За сравнение, известният разлом Сан Андреас в Калифорния се движи много по-бързо - около 20 мм годишно, но там движещата сила са дълбоките процеси, а не повърхностните.

Лед, кариери и мистерията на Мисисипи

Откритието на китайските геолози добавя важна част към разбирането ни за това как повърхностните процеси оформят литосферата. И не става въпрос само за езера. Филип Стир, доцент по геонауки в университета в Рен, Франция, казва, че подобни ефекти могат да бъдат причинени от силни бури, които причиняват ерозия на почвата, или дори от човешки дейности, като например разработването на гигантски кариери, които добиват милиони тонове скали.

Но най-великият исторически пример за подобно „разтоварване“ е топенето на ледниците. По време на последния ледников максимум, преди около 20 000 години. Огромни части от Северна Америка и Евразия са били покрити от ледена покривка с дебелина няколко километра. Когато този лед се е стопил преди около 10 000 години, земната кора е започнала да се изправя, процес, който продължава и до днес.

Тази теория би могла да обясни една от най-старите геоложки мистерии: защо понякога мощни земетресения се случват в самия център на тектоничните плочи, където теоретично не би трябвало да бъдат. Ярък пример е серията от опустошителни земетресения с магнитуд 7-8 точки в долината на река Мисисипи през 1811-1812 г. Учените предполагат, че древни разломи там са натрупали напрежение от процеси по краищата на плочата, а топенето на ледниците и издигането на кората са се превърнали в „спусъка“, който е освободил тази енергия.

Така че, макар изменението на климата да не създава директно тектоника, то може значително да промени условията на напрежение в земната кора, което трябва да се вземе предвид при оценката на сеизмичните рискове в бъдеще.

Какво се съдържа в „супата на безсмъртието“ на столетник от Тибет?