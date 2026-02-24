Любопитно:

Много трудно ще се намери квалифицирано мнозинство за ВСС: Гледаме един и същи филм с различни герои

24 февруари 2026, 7:58 часа 111 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на председателя на парламентарната група на БСП-Обединена левица Наталия Киселова казани пред БНТ. По думите ѝ сега сме изправени пред две възможности за смяна на ВСС: или се правят компромиси между различните парламентарни групи, за да се събере мнозинство, или се променя нормата с по-малко обикновено мнозинство. Иначе илюзия е към момента да твърдим, че една листа може да получи 160 или повече гласа. 

Каква политика ще води кабинетът "Гюров"?

Снимка: БГНЕС

Според нея смяната на определени длъжности във властта е била очаквана. 

Тя смята, че ни очаква такъв тип политическо управление и в служебните правителства след промените в Конституцията. 

Наталия Киселова добави, че ако трябва да се търси дали трябва да има ограничаване в смените, направени от служебното правителство или да бъдат обсъдени, президентът има един изход - да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС). 

Според нея президентът Илияна Йотова трябва да прецени дали да свика КСНС по смяната на шефа на ДАНС. Наталия Киселова заяви още, че няма информация дали служебното правителство ще предложи нов шеф на ДАНС или нов главен секретар на МВР.

"За съжаление гледаме един и същи филм с различни герои", каза още Наталия Киселова. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС Илияна Йотова главен прокурор цитати Наталия Киселова 51 Народно събрание БСП обединена левица предсрочни парламентарни избори 2026
