22 февруари 2026, 9:19 часа 624 прочитания 0 коментара
Достатъчно внимание обърнах на БСП, да се оправят. Не ме интересуват

Думите от заглавието са на бившия председател на БСП, а сега лидер на партия "Непокорна България", изречени в студиото на БНТ. Тя заяви още, че не вижда нова посока в БСП, а още от същото и реставрация на старото.  За нея връщането на Сергей Станишев в БСП означава прегръдка с ДПС, връщане на плоския данък и Истанбулската конвенция. Още: Нинова за Радев: Лицемер! Иска да се хареса на всички

Нинова вижда и като лош знак изборът на Наталия Киселова за председател на парламентарната група на БСП. Според нея, ако БСП стане модерна лява партия, ще си загуби членовете и твърдото ядро.

Ще се прегърне ли Радев със статуквото?

И напомни, че има лицето, принципите и последователността си, че не се е прегърнала в политиката с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Корнелия Нинова смята още, че амбициите на досегашния президент Румен Радев са същите – власт, за която е готов на разговор с всички. „Как ще направи промяна във Висшия съдебен съвет (ВСС) с Бойко Борисов, който е дълбочината на проблема. С този модел ще се променя модела ли?“, запита тя.

Нинова разкритикува още, че в служебното правителство има хора на Румен Радев, Бойко Борисов, ДПС, Иван Костов. „Това е безпринципна сглобка и е тренировка за политическа коалиция след предсрочните парламентарни избори. Служебното правителство тръгна с морален шамар към обществото“, посочи тя, визирайки бившия вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков.

Антон Иванов
