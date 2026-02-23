Лайфстайл:

Забранил съм ГЕРБ да коментират Петрохан и този за честни избори (ВИДЕО)

"Забранил съм ГЕРБ да коментират Петрохан и този за честни избори", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора във връзка със смъртта на шешстимата членове на рейнджърската неправителствена организация, начело с Ивайло Калушев и във връзка с оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков. "Дори гръмкото название - вицепремиер по честни избори, какво заглавие, се оказва, че пет години има забрана от ЕК да припарва до избори", коментира Борисов и посочи, че правителството е започнало с фалстарт и прогнозира, че затова Румен Радев се е опитал да се разграничи от него. 

"Това правителство мога да го формулирам като правителстовто на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. Той ще се опитва Радев да се разграничи, защото още първия ден е с фалстарт и то чудовищен скандал", коментира още Борисов по повод оставката на Стоил Цицелков. ОЩЕ: Проверка по случая със Стоил Цицелков: ЦИК търси информация от МВнР

Митов не коментираше "Петрохан", докато беше министър

Припомняме, че вътрешният министър в кабинета "Желязков" Даниел Митов не коментира нито веднъж случая "Петрохан  - Околчица".

По-късно парламентарната група на ГЕРБ-СДС защити бившия министър на вътрешните работи Даниел Митов от непрестанните политически атаки заради трагедията „Петрохан“. „Г-н Даниел Митов правилно остави разследващите и професионалистите да говорят по трагедията „Петрохан-Околчица“. Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира“, каза народният представител от ГЕРБ Тома Биков в предаването "Неделя" 150 по БНР. ОЩЕ: "Крие ли се Даниел Митов": ГЕРБ защитава МВР от атаките за "Петрохан"

