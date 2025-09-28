Думите от заглавието са на лидера на АБВ Румен Петков, който е част от коалицията на БСП-Обединена левица. Пред БНТ Петков "държеше да каже, че не е сред пропагандаторския екип на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски". "Казвам го, защото Пеевски за ПП-ДБ е като слънцето и въздуха", категоричен бе Румен Петков. Още: "Килия за Пеевски": Граждани на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" (ВИДЕО)

ПП-ДБ живеят заради Пеевски

По думите му ПП-ДБ не могат да живеят без Пеевски. "Те живеят от него и заради него". Да престанем с този култ към личността на Пеевски, призова лидерът на АБВ. По отношение на участието в коалицията Румен Петков заяви, че то не е "ласкателно". Много е трудно, каза той, защото обясненията, които трябва да се дават пред избирателите са много.

По темата за безводието в Плевен каза, че той има генезис от 10 години, "а не е от вчера". "И да ми казва премиерът "късно е да търсим виновни" ми се струва нелепо. Ние даваме ли си сметка колко вода изтича ей така? А ако ерозира жилищен комплекс? Да се вземе доклада на КЕВР и да се види", коментира лидерът на АБВ.

