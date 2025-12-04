Спорт:

"Г-н министър, спите ли?": Майка на задържан на протеста с твърдения за бланкетни обвинения и полицейско насилие (ВИДЕО)

04 декември 2025, 13:04 часа 296 прочитания 0 коментара
"Синът ми е бил задържан за 24 часа в Пето районно управление,е след което с още двама задържани - Йоан Джироу и Божидар Бобоков е бил преведен в следствения арест. Всички задържани, макар и освободени, с тях са образувани досъдебни производства с бланкетни обвинения, едни и същи за всеки. Бях личен свидетел как полицаи от Пето районно управление блъскат защитници на задържаните", каза пред журналисти Десислава Алексиева, майката на задържания по време на протеста на 1 декември 2025 г. срещу бюджет 2026 г. Николай Алексиев. Тя твърди, че синът й е бил жертва на полицейско насилие. 

По думите й синът й е бит на протеста, спънат е от полицай и пръскан със сълзотворен газ, като това се случило на бул. "Дондуков". Според разказа на майката - той сам потърсил медицинска помощ в ИСУЛ, където му зашили главата, но не й се обадил, защото бил без телефон.

Майката разказва още, че той се върнал на протеста пред централата на ДПС, но бил арестуван, по думите й без да прави нищо. ОЩЕ: На министъра на вътрешните работи потекоха лигите, когато арестува сина ми

Алексиева е категорична, че синът й не е провокатор и увери медиите, че не лъже. 

"Въпреки че с травмата на главата има спомен за това кои са били номерата на двамата биещи го полицаи. Искате ли да ви разкажа за това, че те са спрели да го бият тогава, когато е влязъл цивилен полицай и е казал: Спрете, защото тук има камери", твърди майката. Тя няма представа как се е стигнало до насилието. 

Правата на задържаните

"Бях жив свидетел на това как полицията потъпква правата на всички задържани", каза още Алексиева. Тя говори за бланкетни обвинения, както и за "вързани момичета" за пейка. 

Алексиева твърди още, че синът й е бил принуден да признае, че е имал пиратки, но не саа му направени натривки на ръцете. ОЩЕ: Разкази за арестувани на протеста в София и побой от страна на полицаи в Пето РПУ (ВИДЕО)

Деница Китанова
