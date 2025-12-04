Защо Путин е убеден, че съдбата е на негова страна

Владимир Путин е убеден, че светът се движи в желаната от него посока. Да, руската икономика е разтърсена от огромните военни разходи и санкциите – и в добавка към това от украинските атаки срещу танкери, петролни терминали и рафинерии. Въпреки това обаче, Путин има основателни причини да вярва, че неговите противници и конкуренти – от Вашингтон до Брюксел и Киев – са в още по-лошо положение.

Внимателно режисирано до най-малкия детайл

Какво показа визитата на пратеника на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Джаред Къшнър в Москва? Видя се, че Кремъл направи всичко възможно, за да придаде замах на посещението, като гостите бяха разходени сред тълпите на Червения площад, практически без охрана, за да се подчертае, че Москва е безопасен град, в който висши служители могат спокойно да се пошляят, без да се страхуват да срещнат гневни граждани.

Разходката покрай местния ЦУМ с витрините му, пълни с луксозни стоки от западни марки, заобиколили санкциите, заедно с обяда в скъп ресторант целеше да демонстрира богатството на руската столица, в която войната е останала незабелязана.

Друг момент - неслучайно по същото време в Москва беше китайският външен министър Ван И. Това трябваше да затвърди впечатлението за подкрепата на Пекин за Русия.

Всичко това бе внимателно организирана демонстрация за пред големите сили, предназначена да предаде многопластово послание за Доналд Тръмп.

На първо място, че Китай е солидарен с Русия и двете държави изграждат съюза между Дракона и Мечката, който ще се превърне в следващата доминираща суперсила.

На второ място, Москва искаше да покаже, че гледа на Украйна като на някаква подробност в много по-голямото геополитическо преструктуриране, в което три велики сили - Русия, САЩ и Китай си поделят света, докато Европа е сведена до статута на шумен, но незначителен наблюдател.

Путин има основания да мисли, че нещата се развиват в желаната посока

Защо Путин е убеден, че събитията вземат благоприятен за него обрат? Защото от гледна точка на Москва, Тръмп е начело на свръхдържава, "неспособна да защитава собствените си интереси", казва бившият руски дипломат Борис Бондарев. Нещо повече, подчертава той, Тръмп "не проумява, че ако една държава обещае подкрепа на съюзник, тя не може демонстративно да се откаже от този ангажимент".

Администрацията на Тръмп обаче вече ясно заяви, че е готова да признае Донбас и Крим за руски територии. Дори пламенният поддръжник на Украйна, сенатор Линдзи Греъм, ясно заяви, че САЩ никога няма да позволят на Украйна да се присъедини към НАТО. Следователно, щом най-силният съюзник на Украйна прави такива фундаментални отстъпки още преди началото на същинските мирни преговори, тогава защо Путин да не се опита да постигне още повече?

Същевременно политическата атмосфера в Киев е напрегната. Миналата седмица Володимир Зеленски беше принуден да уволни най-близкия си съветник и дясна ръка Андрий Ермак, след като антикорупционните органи, разследващи мръсна схема за присвояване на 100 милиона долара, претърсиха дома му.

Скандалът с военните поръчки вече костваше работата на няколко министерски ръководители и приятели на Зеленски. Тази седмица украинските депутати блокираха началото на пленарно заседание, викайки "Правителство, оставка!".

Според бившия прессекретар на Зеленски, Юлия Мендел, "украинският парламент е парализиран. Дългогодишната политическа криза в страната е достигнала точка на кипене". Факт е обаче, че Радата гласува бюджета за догодина безпрепятствено - това беше считано за тест за непосредственото бъдеще на Зеленски.

Уморен ли е Зеленски?

Политологът Володимир Петров, дългогодишен приятел и говорител на Зеленски, заяви в телевизионно интервю във вторник, че Зеленски е "уморен от нас... Имам чувството, че е решил да ни каже на всички да вървим по дяволите".

Самият Зеленски пътува до европейските столици, опитвайки се да си осигури дипломатическа и финансова подкрепа. На стъпалата на Елисейския дворец той се прегърна със своя верен съюзник – и, според думите на критиците, друго "куцо пате" – френския президент Еманюел Макрон. В характерния си оптимистичен стил Макрон заяви, че новият пакет европейски санкции срещу танкерите от руския сенчест флот скоро ще поставят Русия на колене.

Но точно в този момент Европейската централна банка на практика унищожи европейския план за репарационен заем за Украйна от 140 милиарда евро, обезпечен със замразените руски активи, заявявайки, че подобен ход би нарушил договорите на ЕС. "Европа иска да подкрепи Украйна, но никоя голяма институция не иска да поеме правните и политически рискове, свързани със замразените руски активи", казва бившият ръководител на Националната банка на Украйна Кирил Шевченко. На практика това означава, че възможностите на Киев за финансиране на продължаването на войната бързо се свиват.

Дори бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, който дълго време беше един от главните преговарящи със западните съюзници, признава, че "е дошло времето да признаем една дълбока и болезнена истина: Украйна претърпя тактическо поражение. Веднага щом признаем това и можем да го погледнем в лицето, можем да започнем да възстановяваме бъдещето си."

Затова не е странно, че на фона на политическата криза в Киев, икономическото задушаване на Европа и бързащата администрация на САЩ да сключи мирно споразумение на всяка цена, Путин вярва, че времето и съдбата са на негова страна.

По материал на колумниста на The Spectator Оуен Матюс