Есенният кошмар на Путин: Безпрецедентен брой украински удари по руски стратегически обекти (ВИДЕО и СНИМКИ)

През есента на тази година Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли удари по повече от 50 обекта от енергийната и военнопромишлената инфраструктура на Русия, твърди Генералният щаб на украинската армия. Украинските отбранителни сили никога не са имали толкова голям брой успешни удари за толкова кратък период от време, изчисляват военни и икономически експерти, интервюирани от проекта "Схеми" на Радио "Свобода/Свободна Европа".

Използвайки сателитни изображения от Planet Labs, които са на разположение на редакцията, журналистите са очертали мащаба на ударите на украинците, създавайки интерактивна карта на засегнатите стратегически съоръжения: военни, нефтопреработвателни и газопреработвателни заводи, нефтени бази и терминали. Проучени са и последствията от 13 от тези удари, като отново позоваването е на сателитни снимки и експертно мнение от интервюирани анализатори. Според тях тези атаки вече са довели до увеличаване на разходите за отбрана на Русия и недостиг на гориво в някои региони.

Satellite images and analysis by Radio Svoboda reveal that this fall Ukrainian Armed Forces struck over 50 strategic Russian energy and defense facilities, from refineries and oil depots to arms‑production plants.



Analysts say this wave of hits hasn’t been seen at such scale… pic.twitter.com/d0oDOSdDdm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2025

Москва вече призна, че такива удари нанасят щети на руската икономика, а руското външно министерство ги определи като „саботаж на икономическата инфраструктура“. Ясно е едно - Украйна се цели в тях, защото те са от ключово значение за продължаването на войната на диктатора Владимир Путин.

Ето и някои от ударените обекти, анализирани от журналистите и експертите:

Цех на „Ростех“ в Саранск

Механичният завод в Саранск (SMZ) е едно от предприятията на руската държавна корпорация „Ростех“, ключов производител на оръжия и боеприпаси за руската армия, който е под украински санкции от 2023 г. Украинските въоръжени сили нанесоха удари по този завод с дронове в нощта на 22 октомври. Ударът по едно от „предприятията“ беше потвърден и от представител на местните власти - губернатора на Мордовия Артьом Здунов.

Още: Дронове и ракети: Руски завод за взривни вещества гори, в Киев и Запорожие - куп пожари и пострадали (ВИДЕО)

На сателитни снимки, направени от Planet Labs малко след атаката, проектът "Схеми" отбеляза повреди по покрива на една от фабриките. Резолюцията на сателитните снимки обаче не позволява да се видят други възможни последствия от нападението. Снимките, които може да видите тук, показват и новопостроена сграда в близост, която според експерт прилича на друг цех. Тя се е появила на територията на механичния завод в Саранск това лято, а строителството ѝ е започнало през 2024 г. В момента обаче не е известно дали тази сграда се използва и за каква цел.

Заводът в Саранск е произвеждал пиротехнически модератори, необходими за създаването на газови гранати RG-Vo, и ги е доставял на производствения завод „Изследователски институт по приложна химия“. Използването на газови гранати на бойното поле е забранено от международното право.

Повреден тръбопровод на нефтения терминал в Туапсе

Пристанището на руския град Туапсе е едно от ключовите за Русия на Черно море. Според Института за стратегически изследвания на Черно море то се използва за подкрепа на военната логистика - транспортиране на оборудване, боеприпаси, гориво и материали за обслужване на кораби. Използва се и за товарене на нефт. Там се намира петролен терминал с капацитет от около 17 милиона тона годишно. Той изнася продукти от местните нефтопреработвателни заводи в самия Туапсе, Саратов, Ачинск и Самара.

В нощта на 1 ноември украинските въоръжени сили нанесоха удар по този терминал: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО).

Според източник на Радио "Свобода" в Службата за сигурност на Украйна (СБУ) тази специална операция е била проведена от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ в сътрудничество с други подразделения на силите за сигурност и отбрана. „Регистрирани са пет удара с дронове. В резултат на полетите един танкер се е възпламенил и най-малко четири нефтопровода (системи от тръбопроводи за товарене и разтоварване на продукти – бел. ред.), които товарят и разтоварват танкери, са били изведени от строя. Сградите на пристанището също бяха повредени“, съобщава източник от специалните служби.

🔥War has reached Tuapse! The city is on fire



Drones struck the Rosneft terminal. The hit targeted Russia’s main deep-water oil export pier, used to ship millions of tons of fuel to Asian markets.



A tanker was also damaged.



After the strike, a massive fire broke out in the… pic.twitter.com/WU3Ugg4GOk — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Снимки на Planet Labs от 3 ноември показват вероятното място на удара – нефтопровод. Повредата му се вижда от следите от пожар на един от кейовете, както и от видимото разливане на нефт в морето, което беше ограничено с предпазни бариери. Един от танкерите, който се е намирал в пристанището по време на удара, също е бил повреден. Това е съобщено в Telegram канала на Оперативния щаб на Краснодарския край. Те отбелязват: „В пристанището на Туапсе отломки от дрон са паднали върху петролен танкер. Палубната надстройка е повредена. Екипажът на танкера е евакуиран. На кораба е избухнал пожар".

Според Института за стратегически изследвания на Черно море - по време на атаката срещу терминала там са се зареждали три танкера: два гръцки (Pollux и Coast Buster) и един турски (Chai).

Също така - сателитна снимка, направена ден след удара, показва дим на 600 метра западно от пристанището. Там се намира руско военно оборудване – това се потвърждава от снимки на неговата концентрация на това място, започващи от 2023 г. и продължаващи досега, достъпни в приложението GoogleEarth.

Още: Пак дронове в руското пристанище Туапсе, Нидерландия пое ключова точка за доставки на оръжие в Украйна (ВИДЕО)

На 2 ноември говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук отбеляза, че ударите на украинските сили в Туапсе „ще имат дългосрочни последствия за Русия“. „Освен че ще засегне пряко технологичните вериги, свързани с корабоплаването, ще има и реакция сред моряците, тоест компаниите, които директно зареждат там. Това включва повишаване на застрахователните премии, което ще разубеди много от тях да акостират в тези пристанища“, каза Плетенчук.

На 5 ноември Reuters позовавайки се на два източника и информация от базата данни за проследяване на кораби на LSEG (London Stock Exchange Group, водещ световен доставчик на инфраструктура и данни за финансовите пазари със седалище в Лондон – бел. ред.), съобщи, че в резултат на удара на украинските въоръжени сили пристанището в Туапсе временно е спряло износа на петрол, а местната рафинерия временно е спряла преработката.

Унищожени петролни танкери и помпи в Крим

Морският петролен терминал във Феодосия, според Генералния щаб на украинската армия, е „най-големият в Крим по обем на претоварване на петролни продукти, които са били използвани, включително за нуждите на руската окупационна армия“. Въоръжените сили на Украйна нанасят удари по този терминал от 2024 г. Те го удрят въпреки системата за противовъздушна отбрана – същата като в резиденцията на Путин, която се появи там две години по-рано.

Само през есента, според Генералния щаб, украинските военни са нанесли удари по терминала три пъти. Първият от тях, на 6 октомври, е бил най-успешен. Сателитни снимки показват 13 повредени и унищожени резервоара за гориво. Последиците от мащабни пожари са видими и в близост до две подземни съоръжения за съхранение на нефт, както и до железопътната линия.

Още: Петролното депо във Феодосия пак гори след атака с дронове. Бомбени заплахи срещу влаковете в Украйна (ВИДЕО)

„Сградата на помпената станция в близост до железопътната линия също беше ударена. Такива щети могат да се считат за по-важни, тъй като правят невъзможно продължаването на основната дейност на терминала, а именно претоварването на нефтопродукти“, обяснява пред "Схеми" анализаторът от консултантската компания Naftorynok Александър Сиренко, коментирайки сателитните снимки.

Според руския регистър на юридическите лица - този терминал на полуострова, окупиран от Русия, е собственост на санкционираната държавна компания „Черноморнефтегаз“. От 2023 г. насам състоянието на компанията се влошава, както личи от финансовите ѝ отчети. През 2023 г. нетните загуби на нефтения терминал във Феодосия възлизат на 218 милиона рубли (2,4 милиона долара), а през 2024 г. – на 357 милиона рубли (4,5 милиона долара).

Пожар в един от нефтените комплекси на „Транснефт“

"Шешкарис" е нефтопреносен комплекс на най-голямата компания за превоз на нефт в света - руската държавна "Транснефт", която е под санкции от западните страни. Намира се в пристанището на Новоросийск и е един от най-големите терминали за претоварване на нефт и нефтопродукти в Южна Русия. Използва се за износ на петрол през Черно море и за снабдяване с него на местни заводи в Краснодарския край. Използва се и „за подпомагане на въоръжените сили на агресорската държава, воюваща в Украйна“, отбелязва Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна.

В нощта на 14 ноември украинските въоръжени сили нанесоха удари по самия терминал „Шешкарис“, пристанището, пристанищната инфраструктура, пускови установки и складове за ракети. Ударите бяха нанесени с ракети „Нептун“ и украински дронове, съобщи Генералният щаб на украинската армия.

Още: Три установки С-400 и два радара: Сателитни снимки показват унищоженията в Новоросийск (ВИДЕО)

Руски военни блогъри в Telegram канали потвърдиха щетите по инфраструктурата на нефтохранилището и пожара, който е избухнал там.

Satellite imagery shared by Exilenova+ confirms the Novorossiysk strike destroyed three S-400 launchers and two radars at a military base, disabling the position. Imagery also shows critical damage to the Sheskharis oil terminal's infrastructure including pipelines and… https://t.co/E60VzYKj7M pic.twitter.com/zxXoeElqR9 — WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025

След сравняване и анализ на сателитни снимки на Planet Labs от 1 и 21 ноември, "Схеми" откриват следи от най-малко два пожара в района на "Шешкарис", които биха могли да бъдат причинени от украински военни удари. Единият е близо до мястото за товарене на нефтопродукти в танкери, а другият – по протежението на нефтопровода, близо до магистралата.

SBU drones destroyed four S-400 launchers and two radars in Novorossiysk, RBC-Ukraine sources report. Satellite imagery confirmed hits at a base housing roughly twelve S-400 systems, eliminating a 96N6 early warning radar and a 92N6 fire control radar. pic.twitter.com/xtDBoWkaK6 — WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025

Повредени съоръжения на "Транснефт" и "Лукойл"

Между края на септември и началото на октомври украинските въоръжени сили, според публични изявления, са нанесли удари по пет нефтогазови съоръжения по десния бряг на река Волга, между Саратов и Волгоград. Всички те принадлежат към един и същ логистичен и суровинен център. Последиците от поне два от тези удари са видими на сателитни снимки на Planet Labs.

Журналистите са забелязали щети в Зензеватка - междинна нефтопреносна станция на държавната компания „Транснефт“, и в газопреработвателния завод „Коробковски“ на „Лукойл“, чийто основен акционер е олигархът Вагит Алекперов. Тези съоръжения са разположени на 60 километра едно от друго

Още: Съосновател на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Спътникови снимки на Planet Labs от 27 септември показват, че една от сградите на станция Зензеватка е била значително повредена след удари от украинските въоръжени сили три дни по-рано.

Ukraine struck the Kuz’michi oil pumping station in Volgograd Oblast, FIRMS data confirms large fires at the site. It’s a key node on the Transneft network, moving over 90M tons of crude annually. pic.twitter.com/RZUwoc7knO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Според експерти е изключително трудно да се определи предназначението на повреденото съоръжение – в отворените източници няма планове за тази станция. Въпреки това двама цитирани от Радио "Свобода" анализатори са съгласни, че поради санкционните ограничения върху вноса на много стоки в Русия повредата на оборудването може да доведе до значителни проблеми в работата на Зензеватка, през която преминават до 95 милиона тона нефтопродукти годишно.

The Zenzavatka oil pumping station in Volgograd region is on fire again, according to FIRMS data. This facility, part of Transneft’s Volga pipeline network, was already attacked on September 20. Today's fire suggests a fresh impact. pic.twitter.com/93bNBfrgfP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Още: Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)

Заводът за преработка на газ „Коробково“ на „Лукойл“ също е претърпял значителни щети, показват сателитни снимки, направени на 9 октомври - ден след като украинските военни нанесоха удар по завода. Тези снимки показват последствията от мащабен пожар в централната част на завода и около нея. Резолюцията на снимките обаче не позволява подробна оценка на степента на щетите.

Заводът в Коробково е един от най-големите в първичната преработка на природен газ и съпътстващ нефтен газ в Южна Русия - по информация от руски източници за производствени предприятия.

Повреден тръбопровод и резервоар в рафинерията в Саратов

Нефтопреработвателният завод в Саратов е един от най-големите в Русия. Предприятието е собственост на „Роснефт“ и се намира на час път с кола от друго стратегически важно съоръжение – военното летище „Енгелс-2“. На това летище са базирани самолети, по-специално бомбардировачи Ту-160 и Ту-95 – носители на крилати ракети, с които руската армия редовно обстрелва Украйна. А рафинерията в Саратов, разположена на другия бряг на река Волга, произвежда повече от 20 вида нефтопродукти – бензин, мазут, дизелово гориво, техническа сяра, по данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, и „участва в задоволяването на нуждите на руската армия“.

Само през есента украинските въоръжени сили са нанесли седем удара по това предприятие. Това е изключително голям брой удари в сравнение с другите мишени, по които се целят украинците: Украинската армия: Унищожихме склад с руски дронове в Крим, ударихме голяма рафинерия (ВИДЕО).

В нощта на 14 ноември Генералният щаб отново съобщи за успешен удар. Спътникови снимки на Planet Labs от 16 ноември показват повреда на поне един петролен резервоар и унищожаване на технологичен тръбопровод.

Според Reuters предишна атака на украински военни дронове срещу завода в Саратов на 11 ноември е довела до временно преустановяване на дейността на завода, което вероятно ще продължи до края на есента.

Увеличение на броя на ударите по стратегически руски цели

Според трима военни експерти, интервюирани от проекта "Схеми", мащабът на есенните удари на украинската армия по руски стратегически обекти може да бъде наречен безпрецедентен.

„От това, което виждаме дори от официалните доклади, можем да кажем, че броят на атаките на въоръжените сили на Украйна срещу руски военни и нефтогазови инфраструктурни съоръжения е нараснал значително тази есен и съответно броят на успешните атаки също е нараснал, някои от които, за съжаление, не могат да бъдат потвърдени от сателит“, отбелязва Иван Киричевски - военнослужещ от 413-и полк на украинската армия и експерт по оръжия в специализираната медия Defense Express.

Само през ноември украинските военни са нанесли 14 удара по стратегически цели на руска територия, изчислява Bloomberg. През есента пък "Схеми" преброяват общо над 50 цели, ударите по които са били обявени от Генералния щаб на украинската армия.

Общо през 2025 г. украинските въоръжени сили са извършили около 160 атаки срещу руски предприятия за добив и рафиниране на петрол, заяви в края на октомври ръководителят на СБУ Васил Малюк. Сред целите на атаките са петролни терминали, петролопроводи, пристанища, които изпомпват петрол, съоръжения за съхранение на петрол, помпени станции, танкери, както и заводи за отбрана.

Руското ръководство трябваше да изтегли част от силите и средствата си от бойното поле, за да защити важни обекти в страната от украински атаки – например, значително увеличавайки броя на мобилните групи за борба с дронове: "Не е мобилизация, само рутинна работа": Русия започна да набира резервисти в 20 региона (КАРТА).

През септември Reuters съобщи, че според изчисления на агенцията Украйна е лишила Русия от най-малко 17% от нейния капацитет за рафиниране на петрол, или 1,1 милиона барела на ден. The Economist същия месец оцени този процент на почти 20 на сто. Като се има предвид, че интензивността на украинските атаки се е увеличила през есента, този процент може да е дори по-висок сега, казват от проекта "Схеми".