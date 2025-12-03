Наблюдението в заглавието е на Айвър Бенет, кореспондент на Sky News от Русия, който основателно отбелязва в свой материал от 3 декември, че отношението на администрацията на Доналд Тръмп към украинците и руснаците е демонстративно различно.

Докато американците привикват украинците да отиват при тях - първо за среща в Женева, а след това във Флорида. То що се отнася до Москва, се случва точно обратното. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф отива на крака в Москва и го прави не за първи път - щастлив е да предприеме дългото пътуване през нощта и след това дълго да чака Путин евентуално да го приеме на аудиенция, пише Бенет.