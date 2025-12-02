Донякъде и Борисов стиска палци на този протест, за да го избави от Пеевски

Донякъде и Бойко Борисов стиска палци на този протест, за да го избави от Делян Пеевски. На Борисов тази ситуация не му е удобна. Ако останат на власт, това напрежение ще продължи да тлее. В тези условия, каквото и да е, може да се превърне в черен лебед. Сега този черен лебед е Бюджет 2026. Това мнение изрази социологът от агенция "МЯРА" Първан Симеонов.

Социологът Димитър Ганев от "Тренд" също се съгласи, че протестите са в следствие на натрупване на социално напрежение. Според него причината толкова млади хора да са на улицата не е само вдигането на осигурителната вноска.

Проблемът на властта е, че всяко едно тяхно действие ще предизвиква свръхреакция. Предполагам, че ще се опитат да удържат ситуацията. Не очаквам остри действия днес, но ще се опитат да избутат до 15-20 декември. Ако протестите се възобновят през януари, обстановката ще е много сложна“, каза Ганев.

Той обясни, че оставка на правителството не значи нови избори, но смята, че е много трудно да има алтернатива в това Народно събрание.

"ПП-ДБ много добре си дават сметка, че ако се иде на избори, в тяхното поле има друг играч. За него, ако му се даде възможност да атакува парламентарни избори, това е най-добрата възможност", каза той, визирайки партия на президента Румен Радев.