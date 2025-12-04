Войната в Украйна:

Осем километра опашка: ТИР-ове на ГКПП “Капитан Андреево“

04 декември 2025, 13:33 часа 186 прочитания 0 коментара
Осем километра опашка: ТИР-ове на ГКПП “Капитан Андреево“

Огромно задръстване от тежкотоварни камиони си е образувало на българо-турската граница, предаде БГНЕС.

Още: Обстановката по границите: Къде има тапа от камиони

Колоната от ТИР-ове започва на поне 8 км от ГКПП „Капитан Андреево“. Най-много са тежкотоварните камиони от Турция, но има много и от Полша и прибалтийските държави.

В същото време преминаването на леки коли става мигновено и от двете страни на границата, няма никакви опашки.

Още: Затруднено движение на границите с Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ТИР Граница Задръстване ГКПП Капитан Андреево опашка
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес