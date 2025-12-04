Осем километра опашка: ТИР-ове на ГКПП “Капитан Андреево“

Огромно задръстване от тежкотоварни камиони си е образувало на българо-турската граница, предаде БГНЕС.

Още: Обстановката по границите: Къде има тапа от камиони

Колоната от ТИР-ове започва на поне 8 км от ГКПП „Капитан Андреево“. Най-много са тежкотоварните камиони от Турция, но има много и от Полша и прибалтийските държави.

В същото време преминаването на леки коли става мигновено и от двете страни на границата, няма никакви опашки.

Още: Затруднено движение на границите с Турция