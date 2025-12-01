Имало е заплахи и "покани" към мен. От кого ли? Зависи дали питате #КОЙ

"Били са отправяни заплахи. Няма много такива партии, които действат по този начин - тя е само една. Това са "покани", които могат да се тълкуват по всякакъв начин". Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в първия си работен след след петте месеца в ареста. На въпрос на журналисти от кого са отправяни тези "покани", той отговори:

"Зависи дали въпросът кой е зададен с малка буква или #КОЙ".

