Войната в Украйна:

Имало е заплахи и "покани" към мен. От кого ли? Зависи дали питате #КОЙ

01 декември 2025, 09:22 часа 560 прочитания 0 коментара
Имало е заплахи и "покани" към мен. От кого ли? Зависи дали питате #КОЙ

"Били са отправяни заплахи. Няма много такива партии, които действат по този начин - тя е само една. Това са "покани", които могат да се тълкуват по всякакъв начин". Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в първия си работен след след петте месеца в ареста. На въпрос на журналисти от кого са отправяни тези "покани", той отговори:

"Зависи дали въпросът кой е зададен с малка буква или #КОЙ".

Как коментира дарителската акция за неговата съдебна гаранция и как призова варненци да се включат в протестите срещу бюджет 2026 и управлението на мнозинството, четете ТУК.

Още: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Цитати Благомир Коцев
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес