Записи от протеста, скрити в парламента, доказват, че полицията не реагира на провокаторите (ВИДЕО)

Екипът на "Да, България" публикува видео от нощта на протеста на 1 декември, след като по-рано председателката на Народното събрание Рая Назарян отказа да позволи кадрите да бъдат прожектирани в пленарната зала. Тя мотивира решението си с това, че правилникът на парламента изисква най-малко еднодневна предварителна заявка за инсталиране на мултимедия.

В разпространеното видео се вижда как съпредседателят Ивайло Мирчев се обръща към маскирани провокатори с призив да свалят маските си. В следващия сегмент Мирчев се обръща към полицаи с въпроса "защо сте само трима". Сцените са заснети в района на паметника "Левски", в непосредствена близост до централата на "ДПС-Ново начало", където впоследствие се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Още: "Г-н министър, спите ли?": Майка на задържан на протеста с твърдения за бланкетни обвинения и полицейско насилие (ВИДЕО)

Кадрите включват и обръщения на стюарди към демонстрантите, както и на народната представителка Елисавета Белобрадова, която настоява полицията да спре вандалските действия. "Има точно 25 момчета с качулки, които полицията може да прибере точно за пет минути, но неясно защо седи и ги гледа", казва Белобрадова във видеото. Тези сцени бяха излъчени и на живо по bTV в нощта на протеста.

Лъжата на Митов

С публикуваните записи "Да, България" отхвърля твърденията на вътрешния министър Даниел Митов, че отговорността за вандалските прояви лежи върху организаторите на протеста. Митов заяви, че те не са потърсили съдействие от полицията за изолиране на провокатори и са позволили подобни лица да се смесят с множеството. Още: Юлиан Вергов и "ПоетиТе" подкрепиха протестите срещу правителството (ВИДЕО)

По време на изслушването си в парламента вътрешният министър повтори, че ескалацията е започнала след като организаторите са повели нерегламентирано шествие. Той дори прехвърли отговорността за отделянето на маскираните и потенциално опасни групи върху самите организатори, въпреки че поддържането на обществения ред е сред основните задължения на МВР.