Тук не е Русия: Поднасяне на цветя на паметника на Пушкин може да доведе до шамари (ВИДЕО)

Опит на мъж да поднесе цветя пред паметника на поета Александър Пушкин в Одеса завърши със сблъсък със случаен минувач, възпротивил се на проявата. С поток от нецензурни думи минувачът се обръща към мъжа да махне букета оттам: "Ватник, тук не е Русия!" Мъжът обаче заобикаля паметника и прави опит да постави цветята от противоположната страна на паметника. Тъй като отново не му дават възможност, той замахва агресивно с букета към протестиращия, който го нарича "колаборационист".

"Ще ти върна букета, ако кажеш "Слава на Украйна!", казва минувачът, което мъжът отказва да направи. Сред порой от думи като "москал" и "педер.аст", в крайна сметка минувачът запраща цветята в кошче за боклук.

Всъщност опитът да се поднесат цветя пред паметника на Пушкин в момент като сегашния, когато Русия не спира с постоянните варварски атаки срещу цивилните, трудно може да бъде определена другояче освен като 100-процентова провокация, предвид напълно обяснимите реакции на повечето украинци.

Още: Паметникът на Пушкин в Одеса е покрит с шперплат: Властите обаче не могат да го разрушат

Припомняме, че в края на октомври 2025 г. паметникът на Пушкин в центъра на Одеса бе покрит с дървени панели от общинските служби, за да не се вижда.

Министерството на културата на Украйна разглежда призиви на активисти паметникът да бъде премахнат, но засега демонтажът е спрян, тъй като паметникът се намира в зона, обявена от ЮНЕСКО за световно културно наследство - поради тази причина всяка промяна трябва да се координира с комитета на ЮНЕСКО и в момента текат бюрократични процедури.

Украинските власти имат право да премахват монументи на руски/имперски личности заради приетия закон за деколонизация.

В украинското общество мненията са разделени: част от хората подкрепят премахването, други смятат, че историята, дори колониалната, трябва да бъде запазена, за да не се загуби културната памет.

Още: Напомня им на руското имперско минало: В Одеса искат да демонтират паметника на Пушкин